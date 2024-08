Nooit deed iemand hem dit voor: de historische statistieken achter het dubbele goud van Evenepoel

Even historisch als uniek. Remco Evenepoel claimt vanaf vandaag een volledige pagina in Guinness World records book. De Belgische kopman reed zich met een dubbele gouden medaille op één Spelen de galerij der grootheden binnen. Het historische karakter achter de unieke gouden dubbel van Remco Evenepoel.

Het wordt in deze tijden veelal onterecht gebruik, maar de overwinning van Remco Evenepoel in de olympische wegrit is ontegensprekelijk "historisch" te noemen.

De Belgische kopman heeft zich na een weekje Parijs definitief de geschiedenisboeken ingereden.

Nooit eerder was er een mannelijke renner die in dezelfde Olympische Spelen zowel goud op de wegrit als goud in de tijdrit won. Enkel de illustere Nederlandse renster Leontien Zijlaard-van Moorsel in 2000 kon ook al de dubbel pakken in dezelfde editie.

Fabian Cancellara kwam in Peking wel in de buurt met een gouden plak tegen de klok en een zilveren op de weg. En ook Jan Ullrich, die het omgekeerde deed - goud in de wegrit, zilver in de tijdrit - strandde op een zucht.

Maar goud-goud was tot vandaag "ongezien" bij de mannen.