Greg Van Avermaet "beleeft Rio opnieuw" nu hij met Remco Evenepoel opvolger heeft: "Het is ongezien"

zo 4 augustus 2024 08:30

Na goud in de tijdrit is Remco Evenepoel gisteren ook olympisch kampioen in de wegrit geworden. Zo krijgt Greg Van Avermaet na 8 jaar een opvolger. Hij won goud in Rio in 2016. "Door de emoties en sfeer in Parijs te zien, besef ik pas wat het in Rio was", vertelde hij bij Sporza Daily.

Remco Evenepoel heeft geschiedenis geschreven. Hij is olympisch kampioen in zowel de tijdrit als de wegrit. Greg Van Avermaet schatte de prestatie in bij Sporza Daily. "Het is echt ongezien. Het zijn 2 verschillende disciplines, maar hij domineert in ze allebei. Zeker de manier waarop hij wint, heb ik nog nooit gezien."



"Ik kon het op die manier niet doen, maar hij heeft zoveel zelfvertrouwen. Hij heeft klasse en kracht te over. Vroeger was het ronddraaien en hopen op de sprint, maar niet bij hem. Ook de andere renners zijn op topniveau, maar hij knalt ze gewoon uit het wiel."



Nu zie ik pas wat het allemaal teweegbrengt bij de mensen. Greg Van Avermaet

Van Avermaet werd olympisch kampioen in Rio de Janeiro en kan dus inschatten wat het met een renner doet. "Het is heel speciaal. Ik beleef het nu bij wijze van spreken opnieuw omdat er een Belg wint. Door de emoties en de sfeer in Parijs te zien, besef ik nu pas echt wat het in Rio was."



"Als renner ben je zo gefocust dat je geen aandacht hebt voor de randzaken, maar nu zie ik pas wat het allemaal teweegbrengt bij de mensen en hoeveel mensen meeleven. Als je wat afstand kan nemen, zie je pas dat je geschiedenis aan het schrijven bent."



"Je zit op de Olympische Spelen met zoveel volk langs de kant van de weg. Het kan niet mooier zijn met al die iconische beelden - met de Eiffeltoren - op de achtergrond. Dan is het logisch dat er emoties loskomen en je een traantje laat."

Pluimen op de hoed van Team Belgium

Niet enkel Remco Evenepoel reed een geweldige koers. Zijn ploegmaats stonden hem de hele tijd bij. Van Avermaet benadrukt dan ook wat voor een belangrijke rol zij gespeeld hebben.



"Ze hebben de koers nooit uit hun handen laten glippen. Na de tijdrit keek iedereen naar België, en met maar 4 renners was het moeilijk om te controleren. Daar speelde Tiesj een belangrijke rol en dan zie je dat wielrennen toch een ploegsport is."



"Ook Jasper en Wout hebben het schitterend gedaan. Omdat iedereen naar België keek, was het niet vanzelfsprekend om te winnen. Dat is niet te onderschatten, maar alles is toch goed afgelopen."



De bondscoach mag heel fier zijn. Greg Van Avermaet

"Het aandeel van de bondscoach is ook niet te onderschatten. Het is natuurlijk wel leuk met die namen, maar hij moet wel die selectie maken. Er kruipt veel werk in om al die renners tevreden te houden en een tactiek voor iedereen te maken."



"Dan is het logisch dat je als coach zo dicht op de renners zit. En hij heeft dat al verschillende jaren goed gedaan, dus hij mag heel fier zijn."

Wat brengt de toekomst?