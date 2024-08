Emoties bij Sven Vanthourenhout, die Evenepoel geruststelde na lekke band: "Kost me misschien nog een boete"

za 3 augustus 2024 18:17

Niet alleen de erelijst van Remco Evenepoel op de kampioenschappen oogt bijzonder indrukwekkend, ook die van bondscoach Sven Vanthourenhout puilt uit van de successen bij het nationale team. Hij hield het hoofd koel bij de ultieme lekke band van Evenepoel en zorgde voor de belangrijke geruststelling: "Eigenlijk mocht dat niet van de jury, dus misschien kost me dat nog wel een boete."

Geschiedenis geschreven op de Olympische Spelen in Parijs met de historische gouden dubbel, waar de naam van Sven Vanthourenhout ook voor altijd aan verbonden zal zijn. "Dit is iets wat ze binnen 20, 30 of 40 jaar in een of andere documentaire gaan tonen", klinkt het trots bij de bondscoach. Inclusief de ultieme hartverzakking, met de lekke band van Evenepoel. "Ik was in eerste instantie al blij dat we er waren. Het was superhectisch om daar te zitten met de auto, we hebben er een koers in de koers voor gereden." "Ik wilde hem daarna meteen gerust stellen door ernaast te rijden en zijn voorsprong te communiceren. Eigenlijk mocht dat niet van de jury, dus misschien kost me dat nog wel een boete", grijnst Vanthourenhout.

Dit is een uniek moment. We zijn hier met een wereldploeg, zowel op als naast de fiets. Bondscoach Sven Vanthourenhout

Alles gewonnen wat er te winnen valt aan het hoofd van het Belgische wielerteam. Is dit dan het einde van zijn verhaal als bondscoach? "Daar is het nu niet het moment of de plaats voor."

"We moeten hier met z'n allen van genieten, als team en als federatie. Dit is een uniek moment. We zijn hier met een wereldploeg, zowel op als naast de fiets."

"Het zijn mensen die elkaar begrijpen en dag en nacht bezig geweest zijn de afgelopen week om die mannen zo optimaal mogelijk aan de start te krijgen. Als ze dan dit voor elkaar krijgen ...", stamelt Vanthourenhout in tranen. De bondscoach veegt even een traan weg. "Ik ben zo fier op gans de ploeg".

Perfecte invulling van het plan