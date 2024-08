Rani Rosius laat tranen de vrije loop na woelige aanloop naar persoonlijk record: "Ik ben echt sprakeloos"

"Ik ben echt heel gelukkig!"

De tranen in de ogen van Rani Rosius spreken boekdelen. Een persoonlijk record op het grootste toneel, waar ze een tweede optreden mag maken in de halve finales. Wat wil een talentvolle sprintster nog meer?

"Ik ben zo blij dat mijn coach, Johan Baerts, alsnog mee mocht naar Parijs", beantwoordt ze die vraag. "In het begin was dat nog onzeker, wat me emotioneel maakte de afgelopen dagen."

"Het afscheid in Bordeaux een paar dagen geleden viel me zwaar. Gisterenavond kreeg hij dan toch een accreditatie. Ik ben blij dat ik de 10 jaar training onder hem nu op deze manier kan afsluiten. Zo wilden we het doen. Het is gewoon gelukt!"