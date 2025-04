1 april: Noorse biatlonkampioen wordt Belg, de Rode Duivels op het veld van Dender en een Tourfinish op een bobsleepiste

Het is vandaag 1 april, de dag waarop we mekaar voor de gek proberen te houden. Zo kondigen de Belgische biatleten de naturalisatie van een olympische kampioen aan, voetbalclub Dender verwelkomt de Rode Duivels en de Tour pakt uit met een finish op een bobsleepiste.

De Rode Duivels voetballen in Denderleeuw

"Welkom, Rode Duivels", juichen ze al in Denderleeuw.

Eersteklasser Dender kondigt vandaag de interland België - Wales aan. Die vindt plaats op 9 juni in het Dender Football Complex, vroeger het Florent Beeckmanstadion.

In hun tournee door ons land zullen de Rode Duivels ook halt houden in Denderleeuw.

Een kolfje naar de hand van skifanaat Tadej Pogacar? Of speelt Primoz Roglic zijn ervaring als schansspringer uit?

"Het klassement zal er in de plooi gelegd worden", klinkt het.

De organisatie van de Ronde van Frankrijk pakt uit met een spectaculaire finish in de Alpen. Zij plannen de finish van een bergetappe op de olympische bobsleepiste van La Plagne.

In het biatlon kunnen de Belgen rekenen op een olympische kampioen. Vetle Sjastad Christiansen skiet en schiet voortaan voor België.

De 32-jarige Noor is een gevestigde waarde in het biatlon. Op de Winterspelen van Peking in 2022 veroverde hij goud (4x7,5 km) en brons (15 km massastart), daarnaast heeft hij ook Europese en wereldtitels op zijn naam staan.

In navolging van Lotte Lie kiest Christiansen nu voor de Belgische nationaliteit. "Eindelijk maak ik deel uit van een sterk en aanvallend team", deelt hij mee in een video van de Belgische biatlonfederatie.

Christiansen zegt dat hij ernaar uitkijkt om de Belgische cultuur te leren kennen: wafels en frieten.

Altijd welkom!