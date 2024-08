Dubbel succes: Rosius en Nkansa knallen allebei naar halve finales 100 meter

In de reeksen van de 100 meter schoot Delphine Nkansa prima uit de startblokken. Even leek Nkansa overspoeld te gaan worden, maar ze vond net op tijd de turboknop. In een evenaring van haar persoonlijk record van 11”20 liep ze naar een 3e plek en een rechtstreeks ticket voor de halve finales.

Toch was Nkansa niet helemaal tevreden. "Altijd maar die 11"20, dat begint mij te enerveren", zei ze."Het was een waardeloze wedstrijd, omdat ik mijn start volledig miste. Die chrono is toch niet wat het moet zijn."

Rani Rosius deelde haar reeks met Ta Lou en Fraser-Pryce, twee absolute sprintkanonnen, en stond dus voor een zware opdracht. Na een prima start leek ze op weg naar plek 4 en dus moest ze een tijd van 11”17 lopen om door te stoten, 0”01 sneller dan haar persoonlijke record.



Maar die persoonlijke records bleken geen probleem voor de sprintsters, want ook Rosius knalde haar besttijd aan flarden. Met een chrono van 11”10 was ze de snelste verliezer en staan beide Belgen morgenavond in de halve finales.