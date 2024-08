Een kinderdroom gaat in vervulling: Thomas Foket trekt op zijn 29e naar jeugdliefde Anderlecht

Thuiskomen voor Thomas Foket. Na enkele omzwervingen is de Brusselaar dan toch bij de club van zijn hart beland. Anderlecht haalt hem op zijn 29e naar het Lotto Park, al had de rechtsachter daar al veel langer kunnen rondlopen. In de jeugd trainde hij een jaar mee op Neerpede, ook papa Foket droeg ooit het paars-witte shirt.