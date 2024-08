Volle focus op beste derde worden? Duitsland rolt na Belgian Cats ook Japan op in groep C

De Belgian Cats weten wat hen te doen staat. Na de nederlaag tegen Duitsland, hebben onze oosterburen ook Japan geklopt in hun tweede groepsmatch. De Japanse vrouwen konden maar 1 quarter gelijke tred houden en gingen onderuit met 64-75. Een logisch gevolg: de Belgen kunnen niet meer als 2e doorstoten in groep C, tenzij ze een gigastunt bewerkstelligen tegen topfavoriet Team USA.

Met een droomscenario in het achterhoofd keken de Belgian Cats - die moeten hoofdrekenen na hun nederlaag op speeldag 1 - aandachtig naar het duel tussen Japan en Duitsland.



De perfecte uitkomst in kwestie: een nipte zege van Japan, liefst met een zo laag mogelijke score. Zo konden de Belgen alles nog in eigen handen nemen richting plek 2 in groep C.



"Heel leuk", dachten de Duitsers vast. Die simpelweg hun goede flow wilden voortzetten. Zelfs zonder center Nyara Sabally, die een lichte hersenschudding opliep na een botsing, namen de Duitse vrouwen snel de touwtjes in handen.

Japan was onmondig achter de driepuntlijn, een fysiek Duitsland heerste dan weer onder de ring en in de combinatie. 16-21 was meteen een duidelijke kloof na het eerste kwart.