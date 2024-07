Hoe liggen de kansen van België na verlies tegen Duitsland? Na speeldag 1 zijn de Cats virtueel uitgeschakeld

Voor die berekening wordt het doelsaldo wellicht cruciaal en daar zijn de Cats niet in het voordeel: na de -14 tegen Duitsland is ook tegen Team USA nog een negatief saldo te verwachten. De schade beperken tegen de VS en daarna met zo groot mogelijk verschil proberen te winnen van Japan: dat is de boodschap voor de Cats.

Het verlies tegen de Duitsers is sowieso een slechte zaak met het oog op de kwartfinales, want alleen de top 2 plaatst zich rechtstreeks voor de volgende ronde.

Het was op voorhand aangekondigd: de poule van de Belgian Cats op de Olympische Spelen is de zogenoemde Groep des Doods en tegen Duitsland bleek meteen waarom.

Oké, er moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden. Maar wie de huidige situatie aandachtig bekijkt, ziet meteen: op dit moment vallen de Belgian Cats uit de boot na de 1e ronde.

België is door de zware 102-76-nederlaag van Japan dan wel de nummer 3 in groep C, het doelsaldo van de Cats (-14) is slechter dan dat van de andere nummers 3 Australië (-13) en China (-1).

En om aan te geven hoe belangrijk elk punt kan zijn: tegen Duitsland mocht Leonie Fiebich in de allerlaatste seconde nog een offensieve rebound pakken en binnen leggen voor 83-69. Zonder die ultieme Duitse score was het saldo van de Cats -12 geweest en was België op dit moment virtueel wél geplaatst voor de kwartfinales.



Elke score, voor of tegen, kan cruciaal zijn met het oog op de volgende ronde: dat zal hét thema blijven voor de resterende 2 groepswedstrijden van de Belgian Cats.

"Mathematisch kan het nog", sprak de bondscoach. Dat klopt, maar dat bekende zinnetje betekent in de meeste gevallen dat het bijzonder moeilijk wordt. En daarop zijn de Cats geen uitzondering.