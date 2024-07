2 dagen rust is "net te lang" voor Belgian Cats: "We zullen vooral onszelf moeten terugvinden"

Bondscoach Rachid Meziane was gisteren scherp voor zijn Belgian Cats na de nederlaag tegen Duitsland. Vandaag blikte hij vooral vooruit richting de Verenigde Staten, al kwam hij nog even terug op de wedstrijd tegen de Duitsers.



"Duitsland speelde misschien wel hun beste wedstrijd in lange tijd, terwijl wij onze slechtste prestatie leverden. We speelden ons basketbal niet. Zowel op defensief als offensief vlak waren we niet verenigd. En dan blijkt dat we een kwetsbare ploeg zijn."



"We moeten nu dan ook de knop omdraaien. Er is nog niets verloren. We hebben ons lot misschien niet meer volledig in eigen handen, maar het deel dat we in eigen handen hebben, moeten we proberen optimaliseren."



De Cats hebben nu 2 dagen om zich voor te bereiden op de Verenigde Staten. "Dat is misschien net iets te lang voor de situatie waarin we nu zitten. Maar we zullen proberen om zo fris mogelijk te zijn om de VS te bekampen."



"We zullen onszelf vooral moeten terugvinden. Maar na één verloren wedstrijd moeten we ook niet alles in de vuilnisbak gooien. We gaan gewoon onze karakteristieken en sterke punten opnieuw moeten vinden en gebruiken. En dan kunnen we de VS misschien wel verrassen."