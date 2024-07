Bondscoach Meziane is ongewoon scherp in zijn analyse: "Sommige speelsters hebben hun rol niet opgenomen"

ma 29 juli 2024 18:21

De nederlaag tegen Duitsland - en dan vooral de manier waarop - is hard aangekomen bij de Belgian Cats. De doorgaans erg minzame bondscoach Rachid Meziane was na de wedstrijd ongemeen scherp. "Als we niet samenwerken, zijn we maar een middelmatige ploeg", klonk het.

Het was op voorhand gezegd dat de Belgian Cats er meteen zouden moeten staan tegen een Duitsland in opmars. Maar het leek wel alsof die memo niet tot bij de speelsters gekomen was: ze werden op alle vlakken - en dan vooral qua vechtlust - overtroefd door een bijzonder gretig Duitsland. "We hebben ons eigen gezicht niet getoond vandaag. Duitsland bracht veel meer vechtlust en ambitie dan wij. Ik heb slechts 12, 13 of maximaal 14 goeie minuten gezien. Voor de rest waren we gewoon toeschouwers", was de eerlijke analyse van bondscoach Rachid Meziane. "Er was te weinig controle, efficiëntie en we creëerden te weinig kansen. Er was ook geen discipline om ons offensieve plan uit te voeren. En in de voorbereiding waren we defensief heel sterk, maar nu stonden alle deuren open."

Meziane zag dat enkele speelsters zowel collectief als individueel niet op de afspraak waren. "Onze oplossing om sterke teams als Duitsland te verslaan, is zowel verdedigend als aanvallend samen te werken als één geheel. Als dat niet het geval is, dan zijn we kwetsbaar en maar een middelmatige ploeg." "Ik ga geen specifieke namen noemen, want ik neem deze nederlaag helemaal op mezelf. Maar ik vond dat sommige speelsters vandaag hun rol niet hebben opgenomen, vooral aanvallend. Verdedigend was er bij het hele team een gebrek aan discipline en verbetenheid. Dat kan niet anders als je zoveel punten slikt." Na de rust was er wel een tikkeltje beterschap. "Maar het was niet voldoende om terug te komen. Hopelijk schudt deze klap ons wakker. Wie weet kunnen we tegen de Verenigde Staten iets rechtzetten. We zullen alles te winnen hebben."

Meziane had wel complimenten voor de Duitse ploeg. "Ze speelden met meer overtuiging en ambitie dan wij. Het is een team dat de voorbije jaren veel progressie heeft gemaakt. En ze hebben ook meer speelsters die in de grootste competities spelen." Wat nu? "Snel switchen en weer in onze kansen geloven", is de boodschap van de bondscoach. "Mathematisch is er nog niks gebeurd, in de andere groepen zijn er ook al verrassingen geweest. Tegen de VS hebben we in elk geval niets te verliezen."