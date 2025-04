Belgische tennisvrouwen kennen tegenstander in Billie Jean King Cup: Frankrijk wacht in Promotion Play-offs

België komt uit tegen Frankrijk in Promotion Play-offs

De Belgische tennisvrouwen nemen het vrijdag in de Promotion Play-offs van de Billie Jean King Cup op tegen Frankrijk. Het Belgische team won de voorbije twee dagen van Griekenland (3-0) en Hongarije (2-1). Frankrijk zette in groep A eerst Zweden opzij, maar verloor vervolgens van Turkije (2-1).



Het Franse team bestaat uit Varvara Gracheva (WTA 67), Caroline Garcia (WTA 99), Diane Parry (WTA 113) en de onlangs teruggekeerde Alizé Cornet (WTA 460). België rekent op Greet Minnen (WTA 92), Hanne Vandewinkel (WTA 209), Sofia Costoulas (WTA 261) en dubbelspecialiste Magali Kempen (WTA dubbel 90).



De winnaar van het Belgisch-Franse burenduel plaatst zich voor de barrages van de Wereldgroep, die in november doorgaan. Dat zijn enerzijds de teams die in de Wereldgroep van dit jaar werden uitgeschakeld in de kwalificaties en anderzijds de teams die zich plaatsten via de regionale zones (waaronder mogelijk België).



De 21 landen worden onderverdeeld in zeven groepen van telkens drie landen. De poulewinnaars plaatsen zich voor de Wereldgroep van volgend jaar.