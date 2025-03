Oostende zet na negatieve reeks de puntjes op de i met overtuigende zege tegen Den Bosch

Wedstrijdverloop Oostende had van begin tot einde de controle over de wedstrijd. In het tweede kwart slaagde de kustploeg erin om een eerste kloof te slaan en na de rust werd deze voorsprong alleen maar groter. Op een bepaald moment stond Oostende zelfs 26 punten voor, waarmee de wedstrijd eigenlijk gespeeld was. In de slotfase gaf de coach Gjergja enkele jonge spelers de kans om minuten te maken, waardoor de eindscore uiteindelijk milder uitviel dan de wedstrijd zelf deed vermoeden.

MVP De absolute uitblinker van de wedstrijd was de Amerikaan Timothy Allen. Hij was niet te stoppen en eindigde met maar liefst 30 punten en 5 rebounds. Zijn scorend vermogen en was cruciaal in de ruime overwinning van Oostende.