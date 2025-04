Joao Almeida schudt iedereen los op steile slotklim en soleert richting leiderstrui in Baskenland

kalender do 10 april 2025 17:18

Ronde van het Baskenland Etappe 4 wegwedstrijd 169.6 km 13:24 Beasain - 17:30 Markina-Xemein João Almeida einde 0 30 60 90 120 150 169.6

Joao Almeida heeft op straffe wijze een dubbelslag geslagen in de Ronde van het Baskenland. De Portugees van UAE Team Emirates beukte iedereen los op de steile slotklim, waarna hij in z'n eentje richting de streep kon dalen. Almeida wisselt zijn (geleende) groene puntentrui morgen in voor de gele leiderstrui. Ilan Van Wilder (9e) was de beste Belg.

Het stond vooraf in de sterren geschreven. Na de zinderende en loodzware etappe van gisteren zou de Izua, de slotklim van 3,5 kilometer aan 10,6% met stukken tot 20%, beslissen over wie de 4e etappe op zijn naam mocht schrijven. Met Maximilian Schachmann, Florian Lipowitz en João Almeida stonden de eerste 3 renners in het algemene klassement binnen de 5 seconden. Quinn Simmons, Ben Healy en Mauro Schmid waagden toch hun kans om weg te geraken. Een groepje met Sepp Kuss, Andrea Bagioli en Marc Soler maakte de oversteek. Soudal Quick-Step en Bahrein – Victorious hielden de vlucht onder controle. Nadien ging het in gestrekte draf naar de slotklim. De vluchters werden net voor de voet bijgebeend, het werd meteen duidelijk wie de sterkste was.

Joao Almeida zette al vroeg aan op de loodzware slotklim. Hij sloeg meteen een gaatje en zou zijn voorsprong alleen maar verder uitbouwen. Een sterke Lipowitz en Aranburu hadden geen antwoord klaar op de Portugees. De renner van UAE kwam in de afdaling niet meer in de problemen en soleerde naar een dubbelslag. Hij neemt de leiderstrui over van Schachmann, die wel 2e blijft in het klassement. Isaac Del Toro zette de puntjes helemaal op de i door de sprint in het achtervolgende groepje naar zijn hand te zetten. Een 1-2 voor UAE. Almeida triomfeert in Markina-Xemein. Het is meteen de allereerste zege ooit voor een Portugees in het Baskenland. Cras en een sterke Van Wilder behouden beiden hun top 10-plaats in het algemene klassement.

Joao Almeida: "Het liep allemaal perfect vandaag"

Gisteren maakte de Portugees al een sterke indruk, maar zelf was hij niet helemaal tevreden:"Gisteren voelde ik me niet zo goed. Vandaag was dat al een stuk beter." "Bij het opdraaien van de slotklim zat ik goed gepositioneerd en kon ik aanvallen wanneer ik wilde." "Het liep allemaal perfect vandaag. Morgen en overmorgen komen er nog lastige dagen aan, maar het ziet er goed uit. Ik ga eerst genieten van deze mooie overwinning", blikte een tevreden Almeida terug op zijn 2e overwinning van het seizoen.

Uitslag Rit 4 rit

algemeen ranking naam resultaat ploeg 1 João Almeida 3:52:39 UAE Team Emirates - XRG UAD 2 Isaac Del Toro +28 UAE Team Emirates - XRG UAD 3 Max Schachmann +28 Soudal Quick-Step SOQ 4 Clément Champoussin +28 XDS Astana Team XAT 5 Felix Großschartner +28 UAE Team Emirates - XRG UAD 6 Clément Berthet +28 Decathlon AG2R La Mondiale Team DAT 7 Simone Velasco +28 XDS Astana Team XAT 8 Oscar Onley +28 Team Picnic - PostNL TPP 9 Ilan Van Wilder +28 Soudal Quick-Step SOQ 10 Guillaume Martin +28 Groupama - FDJ GFC meer tonen ranking naam resultaat ploeg 1 João Almeida 12:10:20 UAE Team Emirates - XRG UAD 2 Max Schachmann +30 Soudal Quick-Step SOQ 3 Florian Lipowitz +38 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 4 Ilan Van Wilder +49 Soudal Quick-Step SOQ 5 Mattias Skjelmose +50 Lidl - Trek LTK 6 Wilco Kelderman +1:11 Team Visma - Lease a Bike TVL 7 Alex Aranburu +1:37 Cofidis COF 8 Enric Mas +1:48 Movistar Team MOV 9 Steff Cras +2:15 TotalEnergies TEN 10 Simone Velasco +2:18 XDS Astana Team XAT meer tonen