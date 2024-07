Belgische amazone zorgt voor kippenvelmoment met eerbetoon aan overleden man: "Het is me gelukt"

wo 31 juli 2024 10:58

Zelden bezorgde een klein handgebaar het publiek zo veel kippenvel. De Belgische amazone Larissa Pauluis had een boodschap geschreven op haar handschoenen: "Ik heb het je beloofd en het is me gelukt". Woorden gericht aan haar overleden man, die haar grote motivator was om door te zetten voor de Spelen. "Ik moet hem daarboven bedanken", laat ze haar tranen de vrije loop.

"Toen ik besefte dat Gregoire het niet zou halen, heb ik hem beloofd dat ik hier in Parijs zou staan." Vier jaar geleden stond de wereld van Larissa Pauluis even stil. Haar wederhelft Gregoire Naslin stierf plots na een hartaanval. De paardensport? Op dat moment allerminst een hoofdzaak. Maar toch zette de Belgische amazone door. Daar had ze een goede reden voor. Haar man was haar grote motivator om te geloven in haar olympische dromen. Dus kon ze niet anders dan een belofte maken. "Ik meende het écht toen ik zei dat ik voor hem de Spelen wilde halen. Hier sta ik dan. Dat zorgt voor een geweldig gevoel", zei ze geëmotioneerd na haar prima oefening.

Het kan een boodschap zijn voor iedereen: als je een droom hebt en er hard voor werkt, kan alles. Larissa Pauluis