Van 17 miljoen naar 2 miljoen: Club Brugge verpatst recordaankoop Roman Jaremtsjoek aan Olympiakos

16 miljoen euro, dat was het bedrag waarmee Club Brugge in de zomer van 2022 Roman Jaremtsjoek terughaalde naar België. Van 2017 tot 2021 kwam de 28-jarige aanvaller uit voor KAA Gent, Club haalde hem bij Benfica. Dat kreeg nog 1 miljoen euro aan bonus, omdat Club de knock-outfase van de Champions League bereikte.



Maar Club kreeg geen waar voor zijn geld. Hij kon de hoge verwachtingen nooit inlossen. Hij maakte in het seizoen 2022-2023 amper 2 goals in 22 competitiematchen, naast nog 3 assists. In de Champions League scoorde hij niet.



Begin vorig seizoen was hij 4 keer trefzeker tegen de IJslandse formatie Akureyri in de voorronde van de Conference League. Bij die 6 goals (in 32 matchen voor blauw-zwart) bleef het.



Afgelopen seizoen verhuurde Club Brugge hem aan Valencia, waar hij 4 keer scoorde in 25 competitieduels en 4 bekerduels.



Dan verging het hem beter bij KAA Gent met 61 goals en 18 assists in 152 wedstrijden. Bij Benfica, dat ook 17 miljoen betaalde aan Gent, kwam hij in de competitie tot 6 goals in 23 duels en 3 goals in 10 Champions League-matchen.



Maar zijn status van recordaankoop kon hij niet rechtvaardigen in Brugge. En dat zal hij nu ook niet meer doen.





Club Brugge zal een negatief saldo moeten afschrijven voor hem: Olympiakos, dat vorig seizoen de Conference League won, betaalde 2 miljoen aan Club Brugge met nog 3 miljoen euro aan mogelijke bonussen.