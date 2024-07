Spooktransfer is voltooid: Lyon neemt Ernest Nuamah voor 28,5 miljoen euro over van RWDM

Ernest Nuamah heeft definitief de overstap gemaakt van RWDM naar Olympique Lyon, waar hij vorig seizoen op huurbasis speelde. Daarmee is de vreemde constructie om de Ghanese spits in Lyon te krijgen helemaal afgerond.

Uit het niets werd Ernest Nuamah vorig seizoen de recordtransfer in de Belgische competitie. De nu 20-jarige Ghanese spits speelde echter geen enkele wedstrijd in de Jupiler Pro League.

RWDM deed afgelopen zomer veel wenkbrauwen fronsen toen het Nuamah voor een recordbedrag van zo'n 25 miljoen euro overnam van het Deense FC Nordsjaelland, maar hem nadien meteen uitleende aan Olympique Lyon.

De Brusselse club is echter, net als Lyon, een club uit de portefeuille van de Amerikaanse zakenman John Textor. Die leek met de constructie rond de transfer van Nuamah de regels van de Financial Fair Play te willen omzeilen.

Nuamah kwam nooit in actie voor RWDM. Bij Lyon kwam hij afgelopen seizoen tot drie doelpunten in 33 wedstrijden. In de Franse grootstad blijft hij ploegmaat van Orel Mangala, Malick Fofana en voormalig Gent-spits Gift Orban.

Nu heeft Lyon de definitieve komst van Nuamah aangekondigd. Met de som van ongeveer 28,5 miljoen euro is de aanvaller nu ook de uitgaande recordtransfer in de Challenger Pro League.