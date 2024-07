"We zijn hier niet op vakantie": Braziliaanse zwemster naar huis gestuurd na stiekem bezoekje aan Eiffeltoren

Twee Braziliaanse zwemmers zullen het grootste monument van Parijs niet snel vergeten. Het duo bracht een stiekem bezoekje aan de Eiffeltoren, maar had geen toestemming gekregen om het olympische dorp te verlaten. Een van hen werd daardoor naar huis gestuurd. "We zijn hier niet om op vakantie te gaan", klonk het bij de zwemploeg.

Wie Parijs bezoekt, moet ongetwijfeld ook de Eiffeltoren gezien hebben. Al geldt dat duidelijk niet voor alle atleten van deze Olympische Spelen.

Twee Braziliaanse zwemmers, Ana Carolina Vieira en haar vriend Gabriel Santos, besloten om het ijzeren monument te bezichtigen. Alleen hadden ze geen toestemming gekregen om het olympische dorp te verlaten.

Het duo postte foto's van hun uitje op sociale media en zo raakten de verantwoordelijken van het team op de hoogte van hun avontuur.

In samenspraak met onder meer de Braziliaanse zwemfederatie werd beslist om de zwemmers te straffen voor hun ongehoorzaamheid. Maar daar zou Vieira "respectloos en agressief" op gereageerd hebben.

De atlete werd daarom definitief naar huis gestuurd, terwijl Santos er vanaf kwam met een waarschuwing.

"We zijn hier niet voor ons plezier of om op vakantie te gaan", stelde het hoofd van de Braziliaanse zwemploeg Gustavo Otsuka. "We zijn hier om te werken voor Brazilië, voor de meer dan 200 miljoen belastingbetalers die voor ons gaan werken."

Vieira kwam zaterdag al in actie in de Paris La Défense Arena. Met de Braziliaanse aflossingsploeg bleef ze steken in de reeksen. Een nieuwe duik in het Parijse zwembad zat er dus niet meer in.