Jeffrey Herlings en Kay De Wolf zorgen voor Nederlandse zeges in Lommel, Jago Geerts viert korte comeback

De Nederlanders Jeffrey Herlings en Kay De Wolf hebben de Grote Prijs van Vlaanderen gewonnen in de MXGP en de MX2. In die laatste klasse was Liam Everts met een 4e plek de beste Belg in Lommel.

In de MXGP was er geen kruid gewassen tegen Jeffrey Herlings. De Nederlander stuurde zijn KTM in beide reeksen als eerste over de meet en scoorde zo het maximum van de punten.

Ook in de MX2-klasse ging de overwinning naar Nederland. Kay De Wolf (Husqvarna) won de eerste reeks en legde beslag op plek 2 in de tweede. Liam Everts werd 4e en beste Belg in de zandbak van Lommel. Lucas en Sacha Coenen eindigden op plaatsen 7 en 9.