Franse schermster, die positieve dopingplas aan seksueel contact weet, al uitgeschakeld

Torenhoog waren de verwachtingen begin dit jaar.



Ysaora Thibus zou op de Olympische Spelen wel even een medaille halen voor Frankrijk in het schermen. In Tokio won ze namelijk al zilver met de Franse ploeg en in 2022 werd ze individueel wereldkampioene in het floretschermen.



Maar een vlekkeloze voorbereiding kende Thibus allerminst.



Bij een dopingcontrole tijdens de Wereldbeker in Parijs begin 2024 werd ze betrapt op het verboden middel ostarine, een product dat de spiergroei kan stimuleren.



Thibus verdedigde zich door te zeggen dat ze het middel gekregen had na seksueel contact met haar verloofde Race Imboden, zelf een ex-schermer. Hij zou een product gebruikt hebben dat ostarine bevatte en op die manier Thibus besmet hebben, volgens de advocate van Thibus.



De Franse schermster kreeg in mei gelijk en kreeg toen pas opnieuw toegang tot federale trainingscapaciteiten.



Maar daarmee was de kous nog niet af. Het Wereldantidopingagentschap WADA ging in beroep.



Thibus mocht wel deelnemen aan de Olympische Spelen, maar als er in beroep een sanctie mocht komen, zou een eventuele medaille haar ontnomen kunnen worden.



Individueel zal ze alvast geen medaille winnen. In de tweede ronde verloor Thibus van de Poolse topper Julia Walczyk-Klimaszyk met 12-15. Thibus kwam 12-11 voor, maar verloor dan 4 punten op een rij.



In de teamcompetitie komt Thibus wel nog in actie. Die wedstrijden staan op 1 augustus gepland.