Cédric Nuytinck beleeft roemloze aftocht bij olympisch debuut

Na twee mislukte pogingen stond Cédric Nuytinck eindelijk voor het eerst op de Olympische Spelen, maar het is een bijzonder kort avontuur geworden voor de 31-jarige tafeltennisser. In de eerste ronde botste hij op de Zweed Truls Moregard. Die versloeg hem in vier sets.

Cédric Nuytinck leek wat onder de indruk bij zijn olympisch debuut. De nummer 91 van de wereld maakte te veel fouten en in een mum van tijd was hij de eerste set kwijt. Moregard, nummer 26 op de wereldranking, won overtuigend met 11-4.

In de tweede en de derde set lag het dichter bij elkaar, maar het was wel telkens Moregard die met 11-9 aan het langste eind trok.

Alles of niks dus voor Nuytinck in de vierde set, maar daarin was Moregard opnieuw duidelijk de sterkste met 11-4-winst.

Nuytinck druipt zo al in de eerste ronde af, zonder setwinst. Morgen komt nog een tweede Belgische tafeltennisser in actie. Martin Allegro neemt het dan in zijn eerste wedstrijd op tegen de Japanner Tomokazu Harimoto.