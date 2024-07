Biniam Girmay is de eerste Afrikaanse groenetruiwinnaar ooit

Opnieuw geschiedenis geschreven. Biniam Girmay mag zich de eerste Afrikaanse eindwinnaar van het puntenklassement in de Tour de France noemen. De man uit Eritrea leek in de slotweek nog te moeten bikkelen voor het groen met Jasper Philipsen, maar de Belg kwam er uiteindelijk niet meer aan te pas.

Na de tussensprint in Saint-Martin-Vesubie staat het vastgebeiteld: Jasper Philipsen kan Biniam Girmay niet meer bijbenen in het puntenklassement. Tegen de klok morgen liggen er nog maximaal 20 punten voor het groen te verdienen. Dat maakt het verschil van 33 punten tussen beide spurtbommen te groot om dat nog te overbruggen.

De groene trui dragen is een eer, hét symbool van de sprinter. Dit is een nieuwe droom die uitkomt.

Het zag er even benard uit voor Girmay na een lelijke smak in het slot van rit 16, maar hij kwam er gelukkig zonder breuken vanaf.



Verbeten verweerde hij zich kranig, zijn weerbarstigheid betaalt zich nu dubbel en dik uit.



"Bini" veroverde de groene trui na de vijfde rit en gaf hem daarna niet meer uit handen. Zo wordt hij de eerste Afrikaanse winnaar van het puntenklassement.



Met drie ritzeges is de kopman van Intermarché-Wanty één van de grote slokoppen van deze Tour de France. De ploeg van Aike Visbeek mag zo terugkijken op een sublieme Ronde van Frankrijk.