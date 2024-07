KAA Gent ontvangt Vikingur uit Faeröer Eilanden in tweede voorronde Conference League

KAA Gent zal het in de tweede voorronde van de Conference League opnemen tegen Vikingur, de vicekampioen van de Faeröer Eilanden. In de eerste kwalificatieronde won Vikingur de terugwedstrijd tegen het Liepaja, uit Letland, met 2-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd.

Afspraak op donderdag 25 juli in Gent. Tegenstander: Vikingur uit de Faeröer Eilanden. Het team van Wouter Vrancken speelt een week later, 1 augustus, de return.

KAA Gent plaatste zich afgelopen seizoen voor het tiende jaar op rij voor Europees voetbal. Na eindwinst in de Europe Play-off in de Jupiler Pro League klopte het KRC Genk, de nummer vijf van de Champions' Play-off, in de eigen Cegeka Arena in een rechtstreeks barrageduel voor het laatste Europese ticket met 0-1.

Vorig seizoen sneuvelden de Buffalo's, toen nog onder Hein Vanhaezebrouck, in de tussenronde van de Conference League voor deelname aan de achtste finales tegen het Israëlische Maccabi Haifa.