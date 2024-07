Het "maniakale" in de werkwijze van Victor Campenaerts: "Hij stuurde me zelfs over mijn pedalen"

do 18 juli 2024 21:11

Weinig renners die zo hard met hun vak bezig zijn als Victor Campenaerts. Vocsnor legde zich al sinds december toe op de etappe van vandaag en maakte het wondermooi af in een sprint met 3. Het toont nog maar eens hoe onze landgenoot alles uit zijn carrière haalt. "Hij plant een vlag aan de horizon en zegt: "Daar moet ik naartoe"", klinkt het lovend in Sporza Tour.

Dat Victor Campenaerts niet zomaar de eerste de beste renner in dit Tourpeloton is, was al langer geweten. Maar met een erg straffe ritzege gooide onze landgenoot vandaag écht hoge ogen. De bewondering voor Vocsnor is dan ook overal bijzonder groot. Zeker ook omdat er maar weinig renners zijn die met zoveel toewijding hun vak beoefenen. "Zo was er al dat werelduurrecord", duikt Serge Pauwels in Sporza Tour nog eens in het verleden. "Je moet het maar in je hoofd halen om dat te doen, hé", lacht hij. "Dat is niet alleen een uur fietsen, maar ook een hele logistieke onderneming. En financieel kostte dat ook wel iets." "Maar hij plant zijn vlag aan de horizon en zegt: "Daar moet ik naartoe." Dat vind ik zo mooi aan Victor Campenaerts."

Campenaerts pakte in 2019 het werelduurrecord.

Milliwinst zoeken

"Zijn er dan nog voorbeelden van hoe hij alles uit zijn carrière haalt?", vraagt Christophe Vandegoor zich af. "Van hoe maniakaal hij is. Want iedereen in dit vak is er hard mee bezig, maar hij doet er nog een stapje bij." Zonder al te lang te moeten denken, schiet Serge Pauwels meteen iets te binnen. "Afgelopen week kreeg ik ineens een bericht van hem", begint hij zijn verhaal. "Hij vroeg me waarom ik graag met Speedplay-pedalen reed." "Dat deed ik bij Team Dimension Data en bij Cervelo Test Team. Een verzorger van hem die mij vroeger ook masseerde, heeft hem er wellicht over aangesproken." "Ik legde Victor uit dat dat te maken heeft met de pedaalhoogte, waardoor je heel laag op je trapas zit. Dat kan 7 millimeter verschil opleveren, waardoor ook je zadel en je stuur naar beneden kunnen."

Ik heb gehoord dat Vingegaard zelfs van kader moest veranderen door die pedalen. Serge Pauwels