Victor Campenaerts vecht tegen de tranen: "Ik neem afscheid van de ploeg met hoogtepunt van mijn carrière"

do 18 juli 2024 18:10

Victor Campenaerts is een man van zijn woord. Op voorhand gaf hij al aan dat hij zijn zinnen had gezet op etappe 18, vandaag loste hij die belofte helemaal in. Onze landgenoot knalde vanuit de vroege vlucht naar zijn allereerste Tourzege. "Ik droom hier al zo lang van", stamelde een sprakeloze Campenaerts na de etappe.

Het stond in de sterren geschreven. Een tijdje geleden kondigde Victor Campenaerts al aan dat hij aasde op de etappe van vandaag. Dat hij het ook effectief kon afmaken, maakte duidelijk heel wat los bij onze landgenoot. Hij verscheen sprakeloos voor de microfoon, daarna volgde een emotionele waterval. "Als een echte prof moet je de Tour uitrijden. Een etappe winnen is iedereens droom. Ik ben geen neoprof, ik droom hier al zo lang van", opende hij.

Afscheid bij Lotto Dstny

"Na de klassiekers ging ik door een moeilijke periode. Ik had een mondeling akkoord met de ploeg over een contractverlenging, maar werd uiteindelijk genegeerd. Dat was heel moeilijk."

"Ik heb ook 9 weken lang op hoogtestage gezeten. Gelukkig was mijn hoogzwangere vriendin er ook, want ik had moeite om mijn trainingen te doen. Onze zoon is dan ook geboren aan de voet van de klim in Granada."

"Maar ik heb de knop omgedraaid, werd vader en sindsdien was er alleen nog een heldere hemel." "Ik kwam naar de Tour met een heel goed team, waar een topsfeer heerst. Dit is het summum van die sfeer. We gaan heel goed vieren vanavond. Ik zal het team verlaten, maar doe dat wel met het hoogtepunt van mijn carrière."

Jullie vroegen me wat mijn doel was voor dit jaar. Ik zei toen: etappe 18 in de Tour de France.

Onder die heldere hemel knalde Campenaerts vandaag dus naar zijn eerste Tourzege ooit. "Ik denk dat ik het slim gespeeld heb", was Vocsnor eerlijk. "Het team wist dat ik goeie benen had." "Ze gaven me veel vertrouwen. Ik reed niet veel koersen voor de Tour, maar pakte het eens helemaal anders aan." "Ik glipte mee in de vlucht met één poging en speelde het daarna wat vuil door te doen alsof ik het moeilijk had. Uiteindelijk geraakten we met 3 weg en werkten we heel goed samen." "Ik ben misschien niet de meest getalenteerde, maar werk er wel heel hard voor", vulde hij aan voor de microfoon van Sporza. "En op de teamdagen in december had ik het jullie al gezegd, hé." "Jullie vroegen me wat mijn doel was voor dit jaar. Ik zei toen: etappe 18 in de Tour de France. Dit was de enige etappe waar ik kansen zag." "Dit is onbeschrijflijk. Er komen nog 3 zware etappes, maar ik kijk er zo hard naar uit om naar mijn vriendin en zoon te gaan."