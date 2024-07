"Plots hoor je geschreeuw, dan weet je dat het feest is": vreugde alom bij Lotto Dstny na zege van Campenaerts

do 18 juli 2024 18:44

Bij Lotto Dstny was iedereen na de straffe zege van Victor Campenaerts uiteraard door het dolle heen. De Belgische formatie aasde nog op een overwinning in deze Tour en mag vieren op dag 18. Dat het uitgerekend Campenaerts is die het flikt, maakt het voor de ploeg nog wat mooier. "Ik word er zelf een beetje emotioneel van", vertelde kamergenoot Brent Van Moer.

Zou er in het peloton iemand rondrijden met een grotere gunfactor dan Victor Campenaerts? Zelfs wereldkampioen Mathieu van der Poel zei: "Als ik het één iemand mag gunnen, is het Campenaerts."" Binnen de ploeg van Lotto - Dstny was de vreugde dan ook enorm. "Dit is super, hé", vertelde ploegleider Dirk Demol. "Hij sprak al lang van deze rit. In januari zei hij nog dat hij één groot doel had: een Tourrit winnen." "Daar heb ik hem ook aan herinnerd in de finale. Een spurt met 2 of 3 man had hij nog nooit verloren. Hij was overtuigd dat het kon en zou gebeuren. Ik heb er nog kippenvel van."

Mediterende Campenaerts

Ook sportief directeur Kurt Van de Wouwer stak zijn lof voor Campenaerts niet weg. "Hoe hij het afdwingt ... Het is echt dik verdiend." "Hij zei het in de meeting en was toen al in volle focus aan het mediteren. Dan zit hij met zijn koptelefoon op en keert hij volledig in zichzelf." "De moeilijkheid was wel dat er veel duo's waren. TotalEnergies was zelfs met 4, terwijl Victor alleen zat. Dat maakte het tactisch een pak moeilijker."

Toen ik hoorde dat hij met 3 weg was, wist ik al dat er een grote kans was dat hij won. Brent Van Moer

Maar de grootste vreugde viel wellicht nog te noteren bij Brent Van Moer, kamergenoot van Campenaerts. "Ik vroeg regelmatig naar de situatie. Als je dan ineens geschreeuw hoort in je oortje, dan weet je dat het feest is." "En niet veel mensen weten dat, maar Victor is niet traag aan de meet. Hij kan heel koel blijven. Toen ik hoorde dat hij met 3 weg was, wist ik al dat er een grote kans was dat hij won." "Er zal vanavond zeker iets gedronken worden. Dit was onze laatste kans. De voorbije twee weken waren al superleuk, maar Victor zien winnen ... Ik word er zelf een beetje emotioneel van." "We gaan er een mooie vlog van maken", grapte Van Moer nog, verwijzend naar de video's die hijzelf en Campenaerts elke avond maken op de hotelkamer.

