Badmintonner Julien Carraggi staat voor aartsmoeilijke poulefase bij olympisch debuut: "Maar ik ben er klaar voor"

Julien Carraggi leeft vol vertrouwen toe naar zijn eerste Olympische Spelen in Parijs. De 24-jarige Brusselaar staat 52e op de wereldranglijst van de Badminton World Federation (BWF) en wacht een moeilijke loting in de groepsfase. Het olympische badmintontoernooi start op 27 juli.

Julien Carraggi (BWF 52) is ingedeeld in groep L, een van de twee groepen van vier spelers. De overige veertien groepen tellen drie spelers. De 24-jarige badmintonner treft de Indonesiër Jonatan Christie (BWF 3), de Indiër Lakshya Den (BWF 19) en Kevin Cordon (BWF 41) uit Guatemala. Enkel de groepswinnaar van elke groep stoot door.

Het exacte speelschema van het olympisch badmintontoernooi is nog niet gekend. "Het is mogelijk dat ik op 27 juli start, want het is een groep van vier", legt Carraggi uit.

Hij is vastbesloten om het beste te halen uit zijn eerste olympische ervaring. "De Spelen zijn een totaalpakket. Er is het competitieve element, maar ook de hele sfeer errond."