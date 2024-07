Zijn tussensprints de (om)weg naar groen voor Jasper Philipsen? Een inschatting van zijn kansen in de slotweek

wo 17 juli 2024 10:23

Dan toch nog groen voor Jasper Philipsen? Na de jammerlijke val van leider Biniam Girmay lijkt de puntentrui plots weer haalbaar voor onze snelle landgenoot. Al zal hij toch een alternatieve strategie moeten aanwenden tijdens de zware eindfase, namelijk: alles op de tussensprints. Wij gingen op zoek naar waar de groene gelegenheden voor Philipsen liggen in de slotweek.

En plots is het groen weer in zicht voor Jasper Philipsen. Door de valpartij van Biniam Girmay gisteren is onze landgenoot tot op 32 punten van zijn concurrent genaderd. Hoewel er geen sprint- of vlakke ritten meer in het routeboek staan, liggen er in de slotweek toch wat extra punten voor het rapen. Zeker bij de tussensprints kun je nog een ferme bonus pakken in de slotweek. Aan de groene bogen kun je steeds nog 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punten verzamelen. Terwijl Girmay zijn wonden misschien nog zal likken de komende dagen, zou Philipsen deze alternatieve strategie kunnen aanwenden om toch nog zijn groene doel te vervullen.



Schrik dus zeker niet wanneer er in de beginfase van de komende ritten heel wat bedrijvigheid zal zijn bij Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty. Die eerste ploeg om Philipsen naar de sprint te loodsen, die tweede om een vlucht zo snel mogelijk te laten wegrijden?



Alleen: welke ritten zijn in de loodzware slotweek haalbaar voor onze snelle landgenoot om de tussensprint te halen?

Tour de France klassement punten

rit

algemeen

jongeren

ploeg

berg naam punten ploeg 1 Biniam Girmay 376 Intermarché - Wanty IWA 2 Jasper Philipsen 344 Alpecin - Deceuninck ADC 3 Bryan Coquard 179 Cofidis COF 4 Anthony Turgis 156 TotalEnergies TEN 5 Arnaud De Lie 153 Lotto - Dstny LTD 6 Tadej Pogacar 136 UAE Team Emirates UAD 7 Jonas Abrahamsen 133 Uno-X Mobility UXM 8 Wout van Aert 130 Team Visma - Lease a Bike TVL 9 Pascal Ackermann 118 Israel - Premier Tech IPT 10 Remco Evenepoel 112 Soudal - Quick-Step SOQ meer tonen naam resultaat ploeg 1 Jasper Philipsen 4:11:27 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Phil Bauhaus +0 Bahrain Victorious TBV 3 Alexander Kristoff +0 Uno-X Mobility UXM 4 Sam Bennett +0 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 5 Wout van Aert +0 Team Visma - Lease a Bike TVL 6 Pascal Ackermann +0 Israel - Premier Tech IPT 7 Bryan Coquard +0 Cofidis COF 8 Søren Wærenskjold +0 Uno-X Mobility UXM 9 Ryan Gibbons +0 Lidl - Trek LTK 10 Danny van Poppel +0 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH meer tonen naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 66:07:51 UAE Team Emirates UAD 2 Jonas Vingegaard +3:09 Team Visma - Lease a Bike TVL 3 Remco Evenepoel +5:19 Soudal - Quick-Step SOQ 4 João Almeida +10:54 UAE Team Emirates UAD 5 Mikel Landa +11:21 Soudal - Quick-Step SOQ 6 Carlos Rodríguez +11:27 INEOS Grenadiers IGD 7 Adam Yates +13:38 UAE Team Emirates UAD 8 Giulio Ciccone +15:48 Lidl - Trek LTK 9 Derek Gee +16:12 Israel - Premier Tech IPT 10 Santiago Buitrago +16:32 Bahrain Victorious TBV meer tonen naam resultaat ploeg 1 Remco Evenepoel 66:13:10 Soudal - Quick-Step SOQ 2 Carlos Rodríguez +6:08 INEOS Grenadiers IGD 3 Santiago Buitrago +11:13 Bahrain Victorious TBV 4 Matteo Jorgenson +14:56 Team Visma - Lease a Bike TVL 5 Ben Healy +24:07 EF Education - EasyPost EFE 6 Javier Romo +42:46 Movistar Team MOV 7 Ilan Van Wilder +1:09:22 Soudal - Quick-Step SOQ 8 Tobias Johannessen +1:21:39 Uno-X Mobility UXM 9 Jordan Jegat +1:43:04 TotalEnergies TEN 10 Romain Grégoire +1:49:59 Groupama - FDJ GFC meer tonen ploeg punten 1 UAE Team Emirates 198:46:21 2 Team Visma - Lease a Bike +55:03 3 Soudal - Quick-Step +58:59 4 INEOS Grenadiers +1:19:19 5 Lidl - Trek +2:04:45 6 EF Education - EasyPost +2:23:06 7 Movistar Team +2:23:41 8 Bahrain Victorious +2:26:47 9 Red Bull - BORA - hansgrohe +2:30:01 10 Israel - Premier Tech +3:11:11 meer tonen naam punten ploeg 1 Tadej Pogacar 77 UAE Team Emirates UAD 2 Jonas Vingegaard 58 Team Visma - Lease a Bike TVL 3 Remco Evenepoel 42 Soudal - Quick-Step SOQ 4 Jonas Abrahamsen 36 Uno-X Mobility UXM 5 Oier Lazkano 35 Movistar Team MOV 6 David Gaudu 30 Groupama - FDJ GFC 7 Carlos Rodríguez 24 INEOS Grenadiers IGD 8 Richard Carapaz 22 EF Education - EasyPost EFE 9 Ben Healy 21 EF Education - EasyPost EFE 10 Javier Romo 18 Movistar Team MOV meer tonen

Woensdag - bergetappe

Tussensprint in Veynes: Op 845 meter hoogte

Na 114,8 kilometer

Voor de Tour zijn climax krijgt in de Alpen, staan er nog 2 overgangsritten op het programma. Dat betekent goed, maar ook minder goed nieuws voor Philipsen.



Enerzijds is het parcours niet onmogelijk om te verteren, anderzijds zullen ook vele vrijbuiters hun laatste kans willen gaan. Het gevolg: de strijd om de vroege vlucht zal in de beginfase hard gespeeld worden.



Overleven tot aan de streep zal vandaag dan ook moeilijk zijn voor Philipsen - zeker omdat de slotfase enorm pittig is, maar de tussensprint aan kilometerpaal 115 lijkt een haalbaar doel. Deze namiddag zou hij dus zomaar aan zijn inhaalrace kunnen beginnen.

Donderdag - heuveletappe

Tussensprint in Saint-Bonnet-en-Champsaur: Op 1.029 meter hoogte

Na 84,3 kilometer

Ook donderdag liggen er mogelijkheden voor Philipsen. De rit naar Barcelonnette is opnieuw een overgangsetappe. Hoewel het parcours enorm geaccidenteerd is en heel wat verdoken hoogtemeters in petto heeft, ligt er opnieuw geen onmogelijke col op het traject. Om heelhuids tot bij de tussensprint te komen na 84,3 kilometer moet je wel eerst twee beklimmingen van derde categorie verorberen: eerst de Col du Festre (3,9 kilometer aan 6,3%), daarna de Côte de Corps (2,1 kilometer aan 7,2%). Sommige stemmen gaan zelfs op dat de "sterke sprinters" ook tot aan de finish zouden kunnen overleven in deze als heuveletappe gecategoriseerde rit. Aan de finish liggen dus nog 30-25-22-19-17-15-13-11-9-7-6-5-3-2 punten voor het rapen. Maar dan moeten nog drie extra derde categorieklimmen en een kleine 100 kilometer extra op-en-af verteerd worden. Het zou een ferm huzarenstukje zijn.

Vrijdag - bergetappe

Tussensprint in Guillestre: Op 951 meter hoogte

Na 21,1 kilometer

Vrijdag lijkt dan weer de laatste kans voor Philipsen om nog iets te forceren. Om de sprinters wat te sparen staat de boog al na 20 kilometer opgesteld. Tot in het groene Guillestre moet er ook amper geklommen worden. Het ideale moment dus om de laatste punten te pakken. Al zal Philipsen lang niet de enige zijn die daar nog een zaakje wil doen, vele andere snelle mannen zullen zich - noblesse oblige - een laatste keer willen moeien in het spierballengerol.

Zaterdag - bergetappe

Tussensprint in Saint-Martin-Vesubie: Op 967 meter hoogte

Na 87,8 kilometer

Philipsen grijpt dus maar beter zijn kans in de eerstvolgende drie dagen. Want in het weekend hoeft onze landgenoot niet meer te rekenen op een inhaalmanoeuvre. Zo ligt de tussensprint zaterdag verscholen in de schaduw van twee loeizware cols. Met eerst de Col de Braus van tweede categorie (10 kilometer aan 6,6%) en dan ook nog de ellenlange Col de Turini van eerste categorie (20,7 kilometer aan 5,7%) is het een "mission impossible" om daar nog iets weg te graaien. En het klassieke sprintspektakel op de slotdag krijgen we ook niet in deze Tour. Deze zondag geen Champs-Elysées-sprint, wel een tijdrit in en rond Nice. En tegen de klok zijn er geen punten voor het groen meer te verdienen.

60 + 30 = 90

Uitbollen naar Nice zal Philipsen dus niet doen, maar is het groen wel nog mogelijk? "Als je kijkt naar wat er nog kan, dan kom je terecht bij 3 tussensprints en een eindsprint van 30 punten", schat ook onze commentator Renaat Schotte in bij het zien van het roadbook van de laatste dagen.

Veel zal afhangen van of Girmay na zijn val nog over al zijn mogelijkheden beschikt. José De Cauwer