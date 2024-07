Gent-man Peter Balette is nieuwe aanwinst in trainersstaf van Karel Geraerts bij Schalke

Nog een extra vleugje België bij Schalke 04. De Duitse cultclub heeft onze landgenoot Peter Balette voorgesteld als nieuwe aanwinst in de trainersstaf. De man die jarenlang bij Gent actief was, zal er assistent worden van Karel Geraerts.

Karel Geraerts heeft met Peter Balette een nieuwe assistent toegevoegd aan zijn trainersstaf bij Schalke 04. De Königsblauen maakten dinsdag de komst van de 63-jarige Limburger bekend.

Geraerts was erg tevreden met het aantrekken van zijn gouwgenoot. "Met Peter hebben we iemand kunnen halen die veel ervaring heeft van zijn tijd bij Belgische topclubs, waar wij allemaal - coaches en spelers - van zullen profiteren", gaf hij aan op de clubwebsite. "We hebben Peter ons plan voorgelegd. Dat wil hij graag met ons afleggen. Ik ben dan ook heel blij dat hij zich vanaf nu bij ons voegt."

Balette was de voorbije twintig jaar assistent-coach in de Jupiler Pro League bij clubs als Standard en Club Brugge. Sinds 2013 was hij, met uitzondering van een seizoen bij Racing Genk, aan de slag bij AA Gent.

Daar was hij actief als assistent, technisch directeur, interim-hoofdcoach en de voorbije drie jaar als teammanager. Eind juni beslisten beide partijen om in onderling overleg uit elkaar te gaan.

In het begin van zijn trainersloopbaan was hij ook hoofdcoach bij Heusden-Zolder en KVSK United. Schalke 04 eindigde vorig seizoen tegenvallend als tiende in de Duitse tweede klasse. Dit seizoen wil de traditieclub opnieuw meespelen voor promotie naar de Bundesliga.