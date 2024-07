Peter Vandenbempt: "Dit Spanje is completer dan de ploeg die 6 jaar het wereldvoetbal domineerde"

ma 15 juli 2024 10:58

Het doek valt over Euro 2024, met Spanje dat de bloemen in ontvangst mocht nemen. Een mooie winnaar volgens onze commentator Peter Vandenbempt. Hij zag de ploeg een metamorfose ondergaan onder bondscoach Luis de la Fuente. "Op de voorbije kampioenschappen hebben de Spanjaarden zich uit het toernooi gepasst, nu hadden ze alles", maakt Vandenbempt het EK-rapport.

Zo opwindend het slot van de EK-finale was, zo slaapverwekkend was de eerste periode tussen Spanje en Engeland in Berlijn. "Dat is de verdienste van de Engelsen", opent Peter Vandenbempt zijn analyse. "Ze hielden alles goed dicht en knipten de Spaanse vleugels af. Williams en Yamal hadden het erg moeilijk." Kort na rust barste het voetbalfeest los, aan het einde werd het nog erg spannend. "Het was het EK van de dramatische ontknopingen. Wat scheelt het weer? Een Engelse knieschijf bij het doelpunt van Spanje en een Dani Olmo - de onverwachte held - met een redding op de doellijn." Dat kapitein Harry Kane dan al van het veld verdwenen was? Logisch, volgens Vandenbempt. "Hij werd opgesteld door Southgate als leider, als staatsman van de Engelse nationale ploeg. Maar hij was in alle opzichten gewoon niet fit." "Fysiek door een enkel- en rugblessure op het einde van het seizoen. En ook mentaal had ik de indruk dat hij niet de Kane was die we kennen."

Spanje was een kleurrijkere ploeg door kinderen van migranten en het aandeel van de Basken. Peter Vandenbempt

Sterren op niveau of niet - want ook over de vormcurve van Jude Bellingham valt iets te zeggen: Spanje is en blijft de verdiende winnaar. "Misschien was dit Spanje completer dan de ploeg die 6 jaar het wereldvoetbal domineerde, met die twee Europese titels en een wereldtitel", stelt Vandenbempt. "Spanje werd niet bij de grote favorieten gerekend, maar alles zat in dit elftal. Op de voorbije kampioenschappen hebben de Spanjaarden zich uit het toernooi gepasst. Een miljoen tikken, maar geen diepgang en kansen. Nu zat er ook snelheid, diepgang, druk zetten en werken in het elftal." "Wat het mooier maakt, is dat we een ander Spanje te zien kregen. Maar ook: een kleurrijkere ploeg door kinderen van migranten, die bijzondere verhalen hebben. Ook de Basken - die normaal gezien niet eens kijken - hadden een groot aandeel in de eindzege. Wat dat betreft was de Spaanse triomf erg atypisch", merkt onze commentator en analist op.

"Steeds met de borst vooruit en van in het begin van het toernooi mét geloof, is Spanje een schitterende Europese kampioen."

