Vijf centimeter beslist over EK-finale: zó nipt was de winning goal van onverwachte held Oyarzabal

Wat scheelde het weer? Na de goal van Oyarzabal in de 86e minuut van de EK-finale moest iedereen zijn adem nog even inhouden. De VAR boog zich traditiegetrouw nog eens over een mogelijk buitenspelval. Maar het hoogtechnologische systeem bracht de bevrijding voor Spanje: doelpunt. Al was het opnieuw heel "close" - zo is te zien op de beelden hieronder.

Vijf centimeter, meer scheelde het niet.



Spanje heeft het EK gewonnen door een ultieme goal van Oyarzabal in de 86e minuut. Hij liep perfect in de ruimte om een voorzet binnen te tikken.



Alleen: liep hij niet te vroeg in? Een onvermijdelijke VAR-check hield iedereen nog even in de ban.



Maar al heel snel kwam uitsluitsel: doelpunt. De Spanjaarden vierden, de Engelsen treurden. Maar traditiegetrouw kreeg niemand de beelden van de befaamde "buitenspelmuur" te zien.



Niet de eerste keer dit EK. En zo leefden veel fans toch nog even in twijfel en ongeloof.



Tot de regie iedereen een vijftal minuten later uit hun lijden verloste met het bevrijdende beeld. Al voedde het de frustraties van de Engelsen nog meer: zo is te zien dat het geen vijf centimeter scheelde.



En zo klein was het verschil tussen de tranen en de triomf.