"Alsof hart uit hun lichaam werd gerukt": Engelse pers treurt en is kritisch voor "meelijwekkende" Harry Kane

ma 15 juli 2024 07:46

Het mocht niet zijn voor Engeland. In de finale tegen Spanje kreeg het een volgende oplawaai in zijn recente geschiedenis te verduren. De Engelse pers is dan ook niet mals voor Southgate en de zijnen na de tweede verloren EK-finale op rij. "Kane sloeg een erbarmelijk figuur op een troosteloze avond", krijgt vooral de aanvoerder het hard te verduren. Een overzicht.

BBC: "Bijna-coach en bijna-ploeg"

Bij de publieke omroep BBC stellen ze zich luidop de vraag: wat nu voor Engeland, Southgate en Kane na dezelfde oude pijn? Vooral op de situatie van de bondscoach wordt dieper ingegaan in een analyse door chef voetbal Phil McNulty. "Voor Southgate, die zijn spelers een troostende schouder bood, was dit het vierde opeenvolgende toernooi waar Engeland er dicht bij was, maar niet dicht genoeg - het is steeds hetzelfde plaatje in zijn 8 jaar als trainer." "Het klinkt misschien hard om hem en Engeland als een bijna-coach en een bijna-ploeg te omschrijven, maar de constante onmogelijkheid om kansen als deze over de lijn te trekken, maakt dat ze blootgesteld zijn aan die aanklachten."

Kane komt uit een seizoen met 40 goals, maar speelde nu in een rol die hem niet past. Rio Ferdinand

Tijdens de analyse op televisie vond pundit Rio Ferdinand dan weer dat Southgate zijn spelers niet op hun beste posities uitspeelde.

"Kane komt uit een seizoen met 40 goals, maar speelde nu in een rol die hem niet past", oordeelde de ex-verdediger. "Kijk, je kunt praten over hoe goed of slecht hij presteerde, maar je moet mensen op hun sterktes uitspelen. Kijk maar eens naar Cucurella. Bij Chelsea lachen de eigen supporters hem uit, maar hier was hij de beste linksachter van het toernooi. Gewoon omdat Spanje hem op zijn sterktes uitspeelde."

The Telegraph: "Cirkel gekmakend onvoltooid"

"De Engelse miserie die al 58 jaar duurt, gaat nog ever voort", titelt kwaliteitskrant The Telegraph groot. "Bij het laatste fluitsignaal lagen de spelers op hun rug tegen de grond. Het leek wel alsof hun hart uit hun lichaam was gerukt. De smart kent geen einde. De finale die Southgate zo graag wilde winnen dat hij bijna pijn deed, is opnieuw verloren. 58 jaar miserie zullen er nu minstens 60 worden." "Engeland is voor het tweede EK op rij veroordeeld tot het vreselijke gevoel dat het een ultieme prijs weer liet wegglippen. Voor Southgate blijft de cirkel gekmakend onvoltooid."

The Guardian: "Kane sloeg erbarmelijk figuur"

"Spanje heeft de Engelse droom verpletterd. Als het voetbal thuiskomt, dan is dat in Spanje. Alles behalve een zege voor Spanje was een schande geweest. Zelfs de winnende goal kwam niet als verrassing." "Er kwam geen enkele pech kijken bij de pijn van Southgate. Engeland werd overklast door het verfijnde team van Luis de la Fuente. En andermaal lukte het voor Harry Kane niet om te presteren op dit niveau." "Harry Kane sloeg een erbarmelijk figuur op een troosteloze avond voor Engeland. De aanvoerder bewoog beter bij zijn wissel dan bij alle acties ervoor. Het was niet zijn toernooi, ook niet dat van Engeland." "Misschien zal de ploeg na een nieuwe traumatische avond erkennen dat er voor altijd iets veranderd is. De overdracht van de kapiteinsband tussen Kane en Walker was symbolisch. En vooral: niet het toonbeeld van iemand die zijn persoonlijke trofeeënvloek wil doorbreken met zijn land."

Daily Mail: "Geen generatie sneeuwvlokken"