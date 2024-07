De vloek blijft voortduren: Harry Kane verbijt pijn na 6e verloren finale op een rij - "Het is extreem pijnlijk"

Als kapitein moest Kane zijn Engeland naar de Europese titel schieten, maar de Engelse goaltjesdief kwam nooit in het stuk voor tegen Spanje. En dat had ook bondscoach Gareth Southgate gezien. Hij riep zijn sterspeler al na een uur naar de kant.

Dit had het seizoen van Harry Kane moeten worden. Hij trok naar het onklopbare Bayern München om eindelijk een prijs te pakken en met Engeland was hij de topfavoriet om dit EK te winnen. Maar opnieuw is zijn jacht naar een eerste prijs in zijn carrière geëindigd in één grote teleurstelling - met vanavond als climax van zijn gekweldheid.

Integendeel, voor het eerst in twaalf jaar botste Bayern op een betere ploeg: Bayer Leverkusen. Kane en co. verspeelden eerst de titel en verloren ook nog eens de Duitse Super Cup.

Het was een pijnlijk beeld na de wedstrijd: met zijn hoofd naar beneden gebogen wandelde hij voorbij de trofee die hem uit zijn lijden had moeten verlossen.



Maar de gentleman maakte toch nog even tijd om de pers te woord te staan - alleen was dat met een treurige blik en een trillende stem.

"Dit is enorm pijnlijk", klonk het bij de kapitein. "En dat zal het nog lang blijven."

"Het is echt een gemiste kans", baalde hij. "Het is moeilijk om het onder woorden te brengen, eigenlijk. We stonden op een zucht van een triomf, maar hebben die uiteindelijke stap niet kunnen zetten."

En zo wandelt Kane weer weg met lege handen.