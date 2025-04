Engeland is in de ban van horrortackle van James Tarkowski: "Dit is een criminele actie"

Donkerrood, een andere kleur kun je er niet op kleven, maar Everton-aanvoerder James Tarkowski kwam weg met geel na een vreselijke tussenkomst op Alexis Mac Allister in de derby tussen Liverpool en Everton. "Ik zou zorgen dat mijn kinderen deze beelden niet te zien krijgen."

Het gaat er altijd hard tegen onzacht aan toe in een stadsderby tussen Liverpool en Everton, maar gisteren ging James Tarkowski over de grens. De aanvoerder van Everton had bij zijn tackle inderdaad de bal mee, maar ook de kuit van Alexis Mac Allister.

"Als je er een foto van maakt, dan is het donkerrood", was het commentaar van Filip Joos tijdens de wedstrijd. "Moet je hem verschonen omdat hij de bal wegtrapt? Dit is niet meer normaal. Kijk naar dat been van Mac Allister, die heeft onwaarschijnlijk veel geluk."

"Ja, Tarkowski raakt eerst de bal, maar dit is toch een criminele actie. Je kunt én moet inschatten wat er gaat gebeuren. Er zit een zekere vorm van plezier in. Als ik Tarkowski was, dan zou ik zorgen dat mijn kinderen dit beeld niet te zien krijgen."

Tarkowski kreeg slechts geel en de VAR vond het ook na het bekijken van de beelden geen rode kaart waard. Maar alle analisten van de Premier League volgden het oordeel van Filip Joos.

"Het is een vreselijke tackle, een horrortackle, en het is 100 procent een rode kaart", was ex-scheidsrechter Mike Dean duidelijk. Mac Allister speelde zowaar de wedstrijd nog uit.