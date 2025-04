Dankzij bizarre owngoal na 4 minuten: Lokeren-Temse doet tegen RSCA Futures goede zaak in promotiestrijd

Een vreemd eigen doelpunt van de RSCA Futures na amper 4 minuten was de voorbode voor een geslaagde namiddag van Lokeren-Temse. Radja Nainggolan en co. speelden de wedstrijd matuur uit (0-2) en nestelden zich zo op de zevende plaats, wat virtueel goed is voor een ticket voor de promotiestrijd.

Lokeren-Temse heeft zaterdag op de 28e speeldag van de Challenger Pro League een gouden zaak gedaan met het oog op de Promotion Play-off. De Waaslanders legden RSCA Futures met 0-2 over de knie.

Paars-wit keek al snel tegen een achterstand aan dankzij Marco Kana, die met een dramatische terugspeelbal zijn eigen doelman op een pijnlijke manier verschalkte.

De bezoekers schoten op het uur opnieuw raak, toen Sebastiaan Brebels de bal na een snelle tegenaanval met een tikkeltje geluk in doel kon verwerken.

De thuisploeg, die slechts een van zijn laatste negen wedstrijden kon winnen, had geen reactie in huis. De Waaslanders laten een 18 op 21 optekenen en doen volop mee in de promotiestrijd.

Lokeren-Temse (35 punten) doet in de stand haasje-over met Lierse (34 ptn) en is zevende. Het staat er zo goed voor met het oog op deelname aan de play-off om promotie.

Die is normaal weggelegd voor de nummers drie tot en met zes, maar omdat het nummer zes Club NXT (40 ptn) niet kan promoveren, is de kans heel groot dat het nummer zeven zich mag opmaken voor de play-offs. RSCA Futures (23 ptn) blijft onderin parkeren en is dertiende.