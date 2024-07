1 seconde voor de geschiedenis! Kan Kopecky roze trui veroveren? "Het zou kers op haar carrière zijn"

Lotte Kopecky staat op 1 seconde van eindwinst in de Giro. Kan ze de Italiaanse Elisa Longo Borghini nog onttronen in de slotrit? Dirk De Wolf gelooft alvast in haar kansen. "Een 2e of 3e plek kan al volstaan", zegt hij.

"Dan blijven er nog bonificatieseconden over in de sprint. Een 2e of 3e plek kan dan volstaan voor eindwinst, als ze maar voor Longo Borghini eindigt. Het is alvast een rit die Lotte moet liggen."

Ook in de koninginnenetappe loste Lotte Kopecky niet. Op de klim naar de Blockhaus won de wereldkampioene zelfs de sprint van roze trui Elisa Longo Borghini . Het verschil in het klassement? Nog maar 1 seconde.

Kopecky kan alvast vrij koersen, want de druk ligt bij Longo Borghini. "Ze heeft niets te verliezen. De druk ligt bij de Italiaanse. Ze moet niet, maar het mag. Het zou mooi zijn."

"Ik heb Lotte een berichtje gestuurd dat ze geschiedenis kan schrijven. Ze antwoordde: "Ik ga mijn best doen, maar ik heb niets te verliezen"."

"Haar hoofddoel is natuurlijk niet de Giro, wel de Olympische Spelen. We verwachten van Lotte dat ze altijd wint, maar zo eenvoudig is het niet. Wat ze de laatste 2 jaar presteert, is wel buitenaards."

"Een grote ronde winnen is wel een van de mooiste prestaties. Het zou voor een klein landje als België een fantastisch prestatie zijn. De roze trui én de puntentrui voor Kopecky, én de bergtrui voor Justine Ghekiere? Dan komt België toch heel groot over in het vrouwenwielrennen."

"Kopecky verkeert alvast in de vorm van haar leven. Ze is zelfs nog een tikkeltje sterker dan op het WK in Glasgow. Hopelijk kan ze haar conditie doortrekken naar de Spelen in Parijs, want de wegrit moet haar liggen."