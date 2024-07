"1 seconde, dat is echt heel stom": Kopecky grijpt net naast roze trui, maar geeft eindwinst niet op

za 13 juli 2024 15:53

Met "The Hulk" als motivatie? Lotte Kopecky heeft in een loodzware koninginnenetappe een gooi gedaan naar de eindzege in de Giro Donne. De wereldkampioene moet nog 1 seconde achterstand goedmaken. "Het zal een heel spannende strijd worden."

Zou het stickertje op haar frame gewerkt hebben als inspiratie? Lotte Kopecky veranderde op de Blockhaus niet in een groene spierbundel, wel in een ijzersterke berggeit. Ze beet zich vast in het achterwiel van roze trui Elisa Longo Borghini en snoepte haar nog wat bonificatieseconden af in de sprint. Het verschil in het algemene klassement voor de slotrit: amper 1 seconde.

"1 seconde, dat is echt heel stom", zei Kopecky. "Ik heb alles gedaan wat ik kon om de roze trui te pakken, maar Elisa was gewoon heel sterk vandaag."

"Er blijft nog één etappe over, dus het kan morgen een heel spannende strijd worden. Het wordt geen eenvoudige etappe met een mooie finale."

"Lidl-Trek zal er nu wel alles aan doen om de bonificatieseconden weg te werken. Ik heb alvast al een heel goede Giro gereden, dus we zien wel hoe het morgen gaat."

Longo Borghini: "Bang? Eerder bezorgd"