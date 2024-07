Kopecky is blok aan het been van Longo Borghini op Blockhaus en komt op 1 seconde van roze trui

Lotte Kopecky mag in de slotetappe van de Giro Donne nog altijd dromen van eindwinst. In de koninginnenrit op de Blockhaus beet de ijzersterke wereldkampioene zich vast in het wiel van roze trui Elisa Longo Borghini. In de sprint voor de tweede plek klopte ze de Italiaanse, waardoor ze op 1 seconde van eindwinst komt. De ritzege was voor de Australische Neve Bradbury.

Al vroeg in de zwaarste etappe van deze Giro gaven heel wat rensters er de brui aan. Een deel startte zelfs niet meer, anderen haakten af door de hitte en het lastige parcours en de zusjes Borghesi schakelden elkaar uit door samen te vallen.



In de aanloop naar de Passo Lanciano kon slechts één renster voor langere tijd uit het peloton ontsnappen. De strijdlustige Steels werd aan de voet van de eerste klim van de dag opnieuw ingerekend.



Op die Passo Lanciano kwamen er geen aanvallen, maar achteraan zwaaide de poort wel wijd open. Onder anderen blauwe trui Emond zakte erdoor en zou zelfs opgeven. Daardoor zag Ghekiere haar kans schoon om met een snedige versnelling op de top de leiding in het bergklassement over te nemen.



Voor het algemene klassement zou alles gespeeld worden op de gevreesde Blockhaus, de uitloper van vijf kilometer na de tweede beklimming van de Passo Lanciano. Lidl-Trek hield het tempo strak in dienst van roze trui Longo Borghini en versmachtte een groot deel van de tegenstand. Eén voor één haakten rensters af, maar Kopecky gaf geen krimp.



Op tien kilometer van de streep - er bleven in het eerste groepje nog slechts een handvol rensters over - plaatste Neve Bradbury haar beslissende demarrage. De Australische fietste vrij snel een voorsprong van een minuut bij elkaar en hield vol tot op de top van de Blockhaus. Bovenop de ritzege schonk ze zichzelf ook nog een voorlopige derde plek in de stand.



Voor de eerste twee plaatsen ging het tussen Elisa Longo Borghini en Lotte Kopecky, die met secondelijm in het wiel van haar rivale leek geplakt. Pas in de slotkilometer trok de wereldkampioene zelf in het offensief. Een gaatje slaan lukte niet, de sprint winnen wel. Door de bonificaties nadert Kopecky tot op één seconde van het roze.



Morgen eindigt de Giro Donne met een verraderlijke bergetappe tussen Pescara en L'Aquila. Dat wordt vier uur nagelbijten.