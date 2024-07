Één hoopgevende helft en openstaande EK-rekening: de geschiedenis en cijfers van Spanje versus Engeland

Het is al even geleden dat Spanje en Engeland een krachtmeting hielden tegen elkaar. De EK-finalisten hun laatste duel dateert van de Nations League anno 2018. Andere tijden, andere ploegen, zou je denken. Toch kan een blik op het verleden een morele boost opleveren voor de Engelsen tegen de topfavoriet. Een geschiedenisles.

De tijdcapsule in met bestemming 15 oktober 2018.

Spanje ontvangt Engeland in Sevilla voor de laatste groepsmatch van de eerste Nations League. De Spanjaarden beginnen met een goed gevoel en een zege - een maand eerder in Wembley: 1-2 - in hun achterhoofd.

Maar de vrolijke mindset zal snel veranderen.

Onder impuls van razend snelle flanken Sterling en Rashford counteren de Engelsen hun tegenstander tureluurs. Na een flitsende helft gaapt La Roja naar een 0-3-achterstand op het scorebord.