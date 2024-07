Op EK treedt hij uit eeuwige schaduw, maar Spaans schandaal slokte hem bijna op: de vergeten jaren van Luis de la Fuente

Maar inmiddels anderhalf jaar later treedt de 63-jarige Spanjaard op het EK voor eens en voor altijd uit de schaduw van zijn Spaanse school - waar hij als laatbloeier jarenlang bloesemde, maar zichzelf ook bijna verdelgd had.

En zo, nog voor de finale gespeeld is, lijkt hij dé man van dit EK te worden. De la Fuente zelf zal de laatste zijn die dit (nog) verwacht had of over zichzelf zou uitroepen. Want had jij voor het EK al van hem gehoord?

Op een EK waar topploegen veelal voor voorzichtigheid en voorzorgsvoetbal kozen, charmeerde hij al wekenlang met een spectaculair Spanje . Dat het lang geleden is dat de gunfactor voor een finalist nog zo groot was, is misschien wel het beste bewijs van zijn charmeoffensief als bondscoach.

In youth he trusts

Waar heeft De la Fuente dan zo lang rondgespookt?

Ver moeten we eigenlijk niet zoeken. Na enkele omzwervingen in de lagere Spaanse klassen en een interimjob bij Athletic Club - waar hij langer jeugd- dan hoofdcoach was - vond hij elf jaar geleden al onderdak in de Spaanse academie.



Eerst als trainer van de U19, daarna de U21 en later ook de speciale olympische U23-selectie. Telkens pakte hij een prijs, telkens schoof hij op in de rangen.



En - niet onbelangrijk - ondertussen zag hij alle Spaanse toptalenten door zijn vingers gaan: met Cucurella en Dani Olmo werd hij in 2021 al olympisch kampioen, drie jaar eerder kroonde hij zich Europees kampioen met Fabian Ruiz en ook in zijn begindagen won hij het EK met Grimaldo in zijn kern.

Allemaal spelers die vandaag nog steeds op zijn wedstrijdblad staan.