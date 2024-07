Kan Lotte Kopecky (2e op 3 seconden) de Giro Donne winnen? "Wil graag zeggen van wel, maar..."

Lotte Kopecky begon niet geweldig aan de Giro Donne. In de tijdrit op zondag werd ze 5e op 25 seconden van winnares Elisa Longo Borghini. Maar dankzij 2 tweede plaatsen en de ritwinst gisteren staat ze plots op 3 seconden van de roze trui.



Karl Vannieuwkerke vroeg in Vive le Vélo aan Marijn de Vries of Kopecky de Ronde van Italië kan winnen. "Ik wil graag zeggen van wel, maar ik vrees ervoor", antwoordde de Nederlandse analiste.



"De koninginnenrit van zaterdag eindigt op de Blockhaus (16 km aan 8%, red.) en ik vermoed dat dat iets te steil is voor Kopecky. Voor de Blockhaus ligt ook al een andere lange, steile beklimming en ik denk dat Longo Borghini daar in het voordeel is."



Ook Kopecky liet gisteren haar licht schijnen over het eindklassement. "Voor deze Giro was een ritzege het doel, en dat is gelukt. Ik sta nu maar 3" achter op Longo Borghini, maar ik moet realistisch blijven."



"Ik denk dat de aankomst op de Blockhaus te zwaar zal zijn. Ik wil gewoon zonder druk rijden en dan zullen we wel zien waar ik uitkom."