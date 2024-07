Bingo voor Lotte Kopecky in de Giro! Met sprekend gemak sprint ze naar de ritzege

Eindelijk zal Lotte Kopecky denken. Na 4 top 10-plaatsen (waaronder 2 keer 2e) heeft Kopecky haar eerste overwinning in deze Giro Donne te pakken.



Haar ploeg SD Worx-Protime controleerde de hele rit en liet niemand ver wegrijden. In de laatste kilometer kon ze nog rekenen op Elena Cecchini en Barbara Guarischi die een perfecte lead-out verzorgden.



Na de laatste bocht had ze al een gaatje op de concurrentie en dat kon Chiara Consonni niet meer goedmaken. Arlenis Sierra mocht als derde mee op het podium.



Voor de wereldkampioene is het haar tweede ritzege in de Giro voor vrouwen. In 2020 mocht ze voor de eerste keer zegevieren.



In het algemeen klassement komt Kopecky dankzij de bonificaties tot op 3" van Elisa Longo Borghini. Morgen staat er een stevige heuvelrit op het programma.