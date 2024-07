Eliott Crestan bevestigt prima vormcurve in Monaco, wereldrecord op ongebruikelijke 2000 meter bij de vrouwen

Op de Diamond League-meeting in Monaco heeft Eliott Crestan opnieuw een snelle 800 meter laten optekenen. Thomas Carmoy werd er 7e in het hoogspringen. Bij de vrouwen was er een wereldrecord op de ongebruikelijke 2 kilometer.

Eliott Crestan liep vorige week in Parijs nog het stokoude Belgisch record van Ivo Van Damme op de 800 meter van de tabellen. In het Prinsdom bewees Crestan dat zijn BR (1'42"43) geen toeval was.

Vrijdagavond liep Crestan immers opnieuw onder het oude BR van Van Damme (1'43"86). Met zijn chrono van 1'43"19 was hij in Monaco goed voor de 8e plaats op de 800 meter.

Die wedstrijd werd gewonnen door de Algerijn Djamel Sedjati, die met 1'41"46 de op twee na snelste tijd in de geschiedenis liet optekenen. Alleen Wilson Kipketer (1'41"11) en wereldrecordhouder David Rudisha (1'40"91) liepen ooit sneller op de 2 baanrondjes.

In het hoogspringen moest Thomas Carmoy vrede nemen met de 7e stek. Met 2,16 meter bleef hij 13 centimeter onder zijn persoonlijk record. De overwinning was voor de Australiër Hamish Kerr, die over 2,33 meter wipte.

Haas Pieter Sisk hield Jakob Ingebrigtsen aan de winst op de 1.500 meter. De Noor klokte af op 3'26"73, de snelste tijd van het jaar en meteen ook een Europees record. Het was bovendien al 8 jaar geleden dat er nog eens iemand onder de 3'27" gelopen had op de 1.500 meter.

Ten slotte werd er in Monaco ook nog een wereldrecord gevestigd, zij het op de ongebruikelijke 2.000 meter. De Australische Jessica Hull is nu de recordhoudster met een chrono van 5'19"70.