Adam Yates lokte concurrenten met "goeie move" uit hun kot: "Er was al paniek bij Soudal-Quick Step"

vr 12 juli 2024 21:57

Zelfs in overgangsetappes pakken klassementsploegen uit met tactische spelletjes. Vandaag stuurde UAE Team Emirates superluitenant Adam Yates mee in de vroege vlucht. En dat zorgde voor onrust in het peloton. "De mannen van Soudal-Quick Step hebben duidelijk gepanikeerd", klonk het in Sporza Tour.

De vlucht van de dag kreeg vandaag met Adam Yates een wel héél opmerkelijke gast mee. De superluitenant van Tadej Pogacar werd vorig jaar nog 3e in het eindklassement. "Was die actie puur toeval of schittert UAE Team Emirates plots op tactisch vlak?", sneed Christophe Vandegoor het thema aan. "Ik denk niet dat het toeval was", ging Serge Pauwels in op de vraag. "Al was er wel wat wind op dat moment en was die ontsnapping iets tussen een waaier en een echte ontsnapping." "Maar de actie van Yates was een goeie move. Daarmee zette hij de hele Visma-ploeg eigenlijk onder druk. Hij staat nu wel niet zo dicht in het klassement, maar met zo'n grote groep ..."

Onnodige paniek

De actie van Yates had ook al snel gevolgen in het peloton. De onrust steeg zienderogen en er werd volop gejaagd op de vroege vlucht. "Als er niemand bij had gezeten die gevaarlijk is voor het klassement, kon die vlucht makkelijk 15 of 20 minuten krijgen", meende Serge Pauwels. "Het was zeker sterk van UAE, maar het heeft er ook wel voor gezorgd dat de vlucht uiteindelijk niet doorging. Dat zouden de mannen van Visma-Lease a Bike nooit hebben toegelaten."

Yates stond nog altijd 6 minuten achter Evenepoel en Vingegaard, dus op zich was er niets aan de hand. Serge Pauwels

Al was de grootste spanning misschien nog wel te zien bij die andere klassementsploeg. "De mannen van Soudal - Quick Step hebben duidelijk gepanikeerd", zag Pauwels. "Ik denk niet dat dat nodig was. Yates stond nog altijd 6 minuten achter Evenepoel en Vingegaard, dus op zich was er niets aan de hand." Ook Vandegoor was de nervositeit bij Soudal-Quick Step niet ontgaan. "Je zag Remco plots in zijn microfoontje spreken en dan kwam Van Wilder op kop. Even later zat ook Lampaert daar."

Adam Yates trok op avontuur vandaag.

Leren gokken

Was het gevaar volgens Remco Evenepoel dan zo groot? "Ik denk dat ze vooral de keuze wilden maken om de ontsnapping meteen tot de orde te roepen", opperde Pauwels. "Dat kost dan wel heel veel energie en je moet er bijna de hele ploeg voor gebruiken." "Maar als je dat niet doet, dan riskeer je dat je de hele dag moet achtervolgen om ze dan pas in het laatste uur te grijpen."

Evenepoel had kunnen zeggen: "Jongens, nu moet Visma maar rijden." Christophe Vandegoor