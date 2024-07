Renaat en José zagen Remco Evenepoel imponeren met sprong naar 1e waaier: "Hij voorkwam een slagveld"

vr 12 juli 2024 19:52

Belgisch ritsucces op dag 13. Renaat en José keken met grote ogen naar de wederopstanding van Jasper Philipsen en Wout van Aert. Maar ook Remco Evenepoel maakte indruk door in zijn eentje naar de eerste waaier te springen. "Als hij dat gat niet dichtkrijgt, wordt het een slagveld", zag José De Cauwer.

Renaat Schotte: "Jammer genoeg was de rode draad vandaag weer dat er controverse is in de sprint. Of eigenlijk ervoor, met Van Gils die Capiot onderuithaalde. Jouw idee, José?" José De Cauwer: "We hebben het een aantal keer vooruitgespoeld, weer achteruitgespoeld en nog eens vooruitgespoeld. Het is een fiftyfifty verhaal. Van Gils duikt in een gaatje dat er niet is. Dat is de niet-sprinter die een fout maakt, volgens mij." "Capiot kijkt duidelijk links achter zich. En dan kan je zeggen: je moet niet achter je kijken, maar dat is wel een signaal van "ik val stil" of "ik ga van kop af". Toch duikt Van Gils erin." "Een beginnersfoutje, maar om nu te zeggen dat het echt een grote fout was? Nee. Als je hier nu iemand aanduidt als schuldige, moet je mij zeggen waarom hij fout is. Dat kan ik niet zeggen van Van Gils en niet van Capiot." Renaat: "Er was ook nog een moment waarop Girmay werd ingesloten en kon vallen. Zo zijn er in elke sprint eindeloos veel akkefietjes." José: "Ja, dat is sprinten. Sprinten op een atletiekpiste is natuurlijk iets anders. Maar die val was wel een serieuze knal. Aan een sleutelbeenbreuk is bijna niet te ontkomen. Van Gils schudt op dat moment al van "nee", hij voelt de bui al hangen." "En dan moeten ze de bocht nog nemen. Christophe Laporte zit daar op kop met Wout van Aert in het wiel. Op een bepaald moment valt hij stil en dan komt Philipsen. Girmay raakt op hetzelfde moment ook nog eens ingesloten door Søren Wærenskjold... Die laatste wijkt eigenlijk ook van zijn lijn af."

Een ex-sprinter in de jury?

Renaat: "Als puntje bij paaltje komt, kan je over iedere sprint een hoofdstuk en soms zelfs een boek schrijven. Zo ver zijn we gekomen." José: "We hebben er een heel goed interview met Tom Steels over gehad. Het zal voor eeuwig moeilijk blijven. Hier is geen reglement dat 100% sluitend is in te schrijven. Dat bestaat niet." Renaat: "Kunnen we de jury versterken met een technische consultant in de vorm van een ex-topsprinter?" José: "Dat voor de volle 100%. Absoluut. Om bepaalde zaken extra in de verf te zetten en andere te nuanceren." Renaat: "Maar zelfs met een goed reglement: elke sprint is anders." José: "Dat klopt. Er zijn snelle, trage, wind op de kop, renners die stilvallen... Je kan wel zeggen dat iedereen op zijn lijn moet blijven, maar probeer dat maar eens. Als dat zo makkelijk zou zijn ... Erik De Vlaeminck kon op een tramspoor rijden, maar zo zijn er niet veel."

Van Aert sprak eerder over betonnen benen, maar nu rijdt hij toch rond met hele goeie benen. José De Cauwer

Renaat: "Jasper Philipsen heeft zijn tweede ritzege te pakken. Voor Wout van Aert is het dan weer net niet. Dat is een positief en minder gelukkig Belgisch verhaal, maar beiden zijn in orde." José: "Philipsen zei van zichzelf dat hij minder goed aan de Tour was gestart. Daar leek het ook wel op, maar dat had misschien wat te maken met die valpartij in de eerste etappes. Dat draag je mee." "Wout van Aert is ook al 2 keer gevallen, vooral de tweede keer heel zwaar. Twee of drie dagen geleden sprak hij nog over betonnen benen, maar nu rijdt hij toch rond met hele goeie benen. Dat moet hem positief stemmen, al is 2 keer tweede worden geen leuke zaak." Renaat: "Schrijven we die twee mannen ook weer op voor Nîmes?" José: "Absoluut. Maar dat is wel na een paar klimmersdagen."

Philipsen en Van Aert zijn duidelijk op niveau.

Remco voorkomt een slagveld

Renaat: "Wat is jou vandaag nog opgevallen, José?" José: "Een heel belangrijk punt. Remco Evenepoel zegt dat hij mee was in alle waaiers, maar dat is niet waar. De allerbelangrijkste, waar ze wegrijden met 10 of 12 man, daar was hij niet mee." Renaat: "Daar is hij wel naartoe gesprongen." José: "En wie kan dat? Campenaerts zat 3 meter achter hem. Hij was nog 65 centimeter hoog om te kunnen volgen. Maar Remco komt er wel bij. Als hij dat niet dichtkrijgt, dan is de 2e in het klassement niet mee en wordt het echt een slagveld." "Dan komen ze hier aan met 10 minuten voorsprong. Wie ging daar nog naartoe rijden? De mannen van Pogacar en Vingegaard zaten mee vooraan, hé. Maar Remco kan dat." Renaat: "Wat zegt jouw glazen bol voor morgen?" José: "Die is een beetje troebel. Ik zie niet direct basten in het bastion van Pogacar, ik zie een hele goeie Vingegaard en ik zie nergens waar ik Remco Evenepoel op iets zou kunnen pakken." "Maar morgen gaan we echt bergop rijden. Die vorige beklimmingen waren korte, nijdige dingen. Nu ben ik benieuwd naar het verhaal van Pogacar. Vandaag zegt hij weeral: laat die klimmen maar komen. Vorig jaar wilde de ploeg van Vingegaard hem daar naar huis rijden, maar uiteindelijk haalde Pogacar die dag wel de bovenhand."