Vecht Bahrain Victorious tegen een virus? "Geen positieve testen, maar we nemen onze voorzorgen"

Vorig jaar won hij in het slot van deze Tour de France nog een rit en charmeerde hij met zijn woordenwaterval in het flashinterview. In deze Ronde van Frankrijk holt Matej Mohoric achter de feiten aan. Net als zijn makkers bij Bahrain Victorious overigens, die volgens de geruchtenmolen ziekjes zouden zijn.

Voor aanvang van de rit naar Le Lioran hadden veel liefhebbers en analisten Matej Mohoric en zijn ploegmakker Pello Bilbao naar voren geschoven als kanshebbers. Het duo haakte echter al bijzonder snel af en bij Bahrain Victorious verloren ze gisteren ook nog eens Fred Wright, die de tijdslimiet niet haalde. Mohoric en co. zouden woensdag ook niet in hun ploegbus naar de start zijn gebracht, wel in aparte ploegauto's met mondmaskers. Met andere woorden: heeft een virus de renners van Bahrain Victorious helaas te pakken gekregen? "We hebben getest en er zijn geen positieve covidtesten", vertelde Mohoric vanmiddag. "Maar sommige renners voelen zich inderdaad niet top." "We moeten afwachten of het voorbijgaat. Ik voelde me zelf niet goed na rit 6, maar nu gaat het beter." De Sloveen ontkent niet dat er binnen de ploeg voorzorgsmaatregelen worden genomen. "Dat doe je beter als je je niet 100 procent voelt, hé."

Onze lichamen balanceren op een slappe koord met oververmoeidheid. Dan zijn we vatbaar voor elk virus. Victor Campenaerts vermoedt dat er zieke renners zijn bij Bahrain Victorious

Ook bij de collega's vallen de matige prestaties bij Bahrain Victorious op. "Ik denk dat er bij hen iets rondgaat", zei Victor Campenaerts vanmiddag. "Bij hen rijden veel renners onder hun niveau. Of het nu covid is of een ander virus, het is sowieso lastig." "Onze lichamen balanceren op een slappe koord met oververmoeidheid. Dan zijn we vatbaar voor elk virus. Het gebeurt dat je het snot van iemand naar binnen krijgt. Dan kan het snel gaan." Nog opvallend bij de start: de renners van EF-EasyPost verschenen op het podium met mondkapjes.