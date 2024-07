Biniam Girmay scoort hattrick voor de neus van Wout van Aert, peperdure rekening voor Primoz Roglic na val

do 11 juli 2024 17:08

Tour de France Etappe 12 Semi Bergetappe 203.6 km 12:48 Aurillac - 17:28 Villeneuve-sur-Lot Biniam Girmay einde 0 30 60 90 120 150 180 203.6

Hij krijgt er maar niet genoeg van: Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) heeft zijn derde ritzege in deze Tour de France veroverd. In een hectische massasprint stuurde de groene trui als een duiveltje uit een doosje naar nummer 3 in deze Tour. Wout van Aert, gehinderd door Arnaud Démare, werd tweede. Jasper Philipsen eindigde 4e, Arnaud De Lie 5e. Primoz Roglic kwam in de slotfase ten val, verloor 2'27" en lijkt uitgeschakeld voor het podium.

De 12e rit van de Tour in een notendop winnaar van de dag In alle hectiek houdt Biniam Girmay het hoofd weer koel. Helemaal in zijn eentje zocht hij zich in weg in het uitgedunde peloton na een grote valpartij in het slot. En met succes, de groene trui zit bijzonder stevig om zijn schouders met zijn derde ritzege. verliezer van de dag Een hele dag gewerkt zonder resultaat. Alpecin-Deceuninck en Movistar waren de ploegen die ervoor zorgden dat we gingen sprinten en net zij deelden in de klappen bij de late val. Jasper Philipsen zag zijn hele sprinttrein achterop raken, Fernando Gaviria werd ook teruggeslagen. Net als Primoz Roglic, die gehavend binnenkwam op meer dan 2 minuten. opvallend Opnieuw een dag die voorbij gevlogen is. Net als gisteren waren we ruim voor het snelste schema binnen, dit keer met een gemiddelde snelheid van 47,5 km/u. En dat toch weer over een route met meer dan 2.000 hoogtemeters. morgen Nu wel een echt kat-en-muisspelletje tussen de aanvallers en de sprinters? De diepe finale is wel vlak, maar daarvoor volgen de korte heuveltjes elkaar in sneltempo op. Het is maar de vraag of iemand zich nog geroepen voelt om de boel te controleren.

Geen kans voor vluchters in weer razendsnelle rit

Even uitpuffen na de dollemansrit van gisteren? Nee hoor, want er lagen kansen voor de aanvallers op de grillige wegen in de openingsfase. Het spervuur aan aanvallen en de hoge snelheid kostte al vroeg de kop van Fabio Jakobsen, die leeggereden uit de Tour stapte. Even verderop was het ook over en uit voor de zieke Pello Bilbao.



Tussendoor vormde zich een kopgroepje van slechts vier renners. Een gevolg van een valpartij waarbij gele trui Tadej Pogacar opgehouden werd. Het peloton hield in en zo was de vlucht vertrokken. Maar niet met veel hoop op een goede afloop. Alpecin-Deceuninck en Movistar sloegen de handen in elkaar. De maats van Jasper Philipsen en Fernando Gaviria zorgden ervoor dat we gingen sprinten vandaag.

De twee meest sprintlustigen zouden alleen niet in het stuk voorkomen in de finale. Een dramatisch aangeduide vluchtheuvel besliste daar anders over, weer slechte punten voor de Tourorganisatie.

Loetsenko kon het verkeersmeubilair niet meer ontwijken en sleurde een pak volk mee in zijn val. Zowat de hele trein van Philipsen raakte achterop, sprintloods Van der Poel belandde in een haagje. En ook Gaviria zou niet meer meesprinten. Voor het klassement was Primoz Roglic de ongelukkige na het drama met de vluchtheuvel. Met gehavende schouder en knie bolde de Sloveen uiteindelijk binnen op 2'27" van de ritwinnaar.

En die ritwinnaar was voor de derde keer deze Tour Biniam Girmay. Hij hield het hoofd koel en was net sneller dan Wout van Aert, die weer gehinderd werd in de sprint. Arnaud Démare, de man die Van Aert even naar de hekken dwong, eindigde op plek 3. Hij werd wel gedeclasseerd voor dat manoeuvre, net als Mark Cavendish.

Uitslag Rit 12 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Biniam Girmay 4:17:15 Intermarché - Wanty IWA 2 Wout van Aert +0 Team Visma - Lease a Bike TVL 3 Pascal Ackermann +0 Israel - Premier Tech IPT 4 Jasper Philipsen +0 Alpecin - Deceuninck ADC 5 Arnaud De Lie +0 Lotto - Dstny LTD 6 Alexander Kristoff +0 Uno-X Mobility UXM 7 Phil Bauhaus +0 Bahrain Victorious TBV 8 Bryan Coquard +0 Cofidis COF 9 Dylan Groenewegen +0 Team Jayco - AlUla JAY 10 Ryan Gibbons +0 Lidl - Trek LTK meer tonen naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 49:17:49 UAE Team Emirates UAD 2 Remco Evenepoel +1:06 Soudal - Quick-Step SOQ 3 Jonas Vingegaard +1:14 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 João Almeida +4:20 UAE Team Emirates UAD 5 Carlos Rodríguez +4:40 INEOS Grenadiers IGD 6 Primož Roglic +4:42 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 7 Mikel Landa +5:38 Soudal - Quick-Step SOQ 8 Adam Yates +6:59 UAE Team Emirates UAD 9 Juan Ayuso +7:09 UAE Team Emirates UAD 10 Giulio Ciccone +7:36 Lidl - Trek LTK meer tonen