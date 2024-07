Renaat en José genieten van hegemonie van Girmay: "Dit is een godsgeschenk voor de wielrennerij"

do 11 juli 2024 19:19

De groene trui blijft maar toeslaan in deze Tour. Biniam Girmay stak vandaag zijn derde ritzege op zak en maakte daarbij heel wat indruk op Renaat Schotte en José De Cauwer. "Ze moeten nóg een documentaire maken over hem, om de puntjes op de i te zetten."

Renaat Schotte: "Weer een sprint die heel veel stof doet opwaaien. Van Aert raakte ingesloten en achteraf hebben ze Démare en Cavendish gedeclasseerd." José De Cauwer: "Ja, met de nieuwe maatstaf die er is. Dit passeerde vroeger, hé. Sorry. Die 35 overwinningen van Cavendish, daar zitten er 10 bij met zoveel gedoe. Maar het is nu zo, dus gaan de renners er moeten mee leren omgaan." Renaat: "Als dit de nieuwe maatstaf wordt, dan gaat het declasseringen regenen, denk ik." José: "Ja, in de toekomst misschien wel. Zoals het ook strafschoppen gaat regenen." Renaat: "Laat ons eens kijken naar de sprint. Er valt van alles over te zeggen en je kan hem 10 keer opnieuw bekijken. José?" José: "Wout van Aert zit vrij goed in het spoor van Ackermann en dan gaat Démare aan. Die kiest de rechterkant. Ondertussen heb je daar ook al manoeuvres gezien van Cavendish, die van links naar rechts komt." "Maar dat komt ook weer door die uitzakkende man van Arkéa-B&B. Dat krijg je dan, met dat opgaande en afgaande verkeer. Misschien moeten we in de toekomst gaan zeggen dat er maar 2 per ploeg mogen meesprinten."

"Ik weet het niet, dit is een heel moeilijk gegeven. De renners die gehinderd worden, hebben gelijk. Maar eigenlijk hebben de renners die hinderen niet veel verkeerd gedaan."

Over de gebrekkige veiligheid in het slot: "Die beelden maken mij een beetje bang"

Renaat: "Wout van Aert zegt dat hij een zekere zege heeft laten liggen." José: "Klopt. Als Van Aert daar meteen de keuze maakt om links van Démare te sprinten ... Hij moet even inhouden, het is al lichtjes bergop en dan weer herbeginnen en nog strandt hij op 3/4e van een wiel." "Dan kan je zeggen dat hij een supersterke sprint gereden heeft. Daartegenover staat dat de zee open ging voor Girmay en Teunissen. Maar dat is nu net de kunst van Biniam Girmay. Op een of andere manier heeft hij het vertrouwen." Renaat: "En de konijnenpoot van Guy Thys." José: "Dat ook. Al heeft hij vandaag weer dat verhaal met Teunissen die hem brengt. En hij is ook wel snel, hé." "En het straffe is: 2 keer zit Van Aert in de hoek waar de klappen vallen en de deur dichtgaat. Twee keer wordt de man voor hem gedeclasseerd en opnieuw brengt dat niets op, want er is geen ritwinst. Al wil hij zo misschien ook wel niet winnen."

Het sprookje van Girmay is een godsgeschenk voor de wielrennerij. José de Cauwer

Renaat: "Verdient de Tour vandaag een gele kaart voor de nadars in de rechte lijn die alweer niet recht staan en de val in aanloop naar de sprint? Er was geen signalisatie." José: "Daar moet zeker iets aan gebeuren. De Tour moet naar zichzelf kijken. Je kan natuurlijk niet alles op straat wegpakken, maar dan moet je zorgen voor voldoende signalisatie. Desnoods maak je de weg maar 3 meter breed en moet iedereen achter elkaar gaan rijden in plaats van links en rechts rond de obstakels." "En ik vraag me af: die supersnelle afdaling richting 5 kilometer, kan je daar met een kleine omweg niet wat snelheid uithalen? Dit zijn beelden die me een beetje bang maken." Renaat: "Het sprookje van Biniam Girmay, waar eindigt dat?" José: "In Nice. Er zou al heel veel pech moeten zijn als hij daar niet met groen staat. Dit is echt een sprookje. Er was al een documentaire over gemaakt, maar nu moeten ze er nog een maken om de de puntjes op de i te zetten. Dit is voor de wielrennerij een godsgeschenk."

Pronkt Girmay met groen in Nice?

Kansen voor de vlucht

Renaat: Heeft jouw arendsoog nog iets gezien vandaag?" José: "Toch veel renners die het lastig hebben. Interviews links en rechts ook met renners die zeggen dat ze weet hebben van anderen die met het een of het ander rondrijden. Wat is er allemaal aan de hand?" "Een pak vermoeidheid, dat is ook logisch, hé. Er wordt vandaag alweer supersnel gereden. En wat zit er dan nog aan te komen ..." Renaat: "Morgen de sprintrit naar Pau, wat zegt jouw glazen bol?" José: "De ploeg van Jasper Philipsen gaat het nu toch weer anders doen. Mathieu van der Poel blijkt in minder goeie doen, 2 pionnen kwijt ook. Die ploeg is voor een stuk aan de kant gezet." "Er zijn nog weinig ontsnappingen doorgegaan tot het einde, maar wie gaat het morgen doen in het peloton? Girmay zeker niet."