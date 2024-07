Remco Evenepoel onthoudt positief gevoel: "Heb me zelfs niet afgevraagd of ik hen zou volgen"

wo 10 juli 2024 17:25

Een rekening van 25 seconden: Remco Evenepoel moppert niet na een loodzware dag in het Centraal Massief. "Ik blijf positief en ik ben tevreden met mijn gevoel. Ik probeer zo kort mogelijk te blijven bij die 2 outstanding-tenoren en 25 seconden is al minder dan in Valloiré, hé."

Zijn verhaal van de dag? Bij de aanval van Tadej Pogacar op de Puy Mary moest Remco Evenepoel passen. Hij koos meteen zijn eigen tred. "Adam Yates had net een hele sterke kopbeurt gedaan en Tadej was bij zijn aanval heel agressief. Ik heb mezelf niet eens de vraag gesteld of ik zou proberen te volgen. Ik heb mijn eigen tempo gekozen." "Naar boven, naar beneden en weer naar boven, want bij de volgende klim ging Jonas (Vingegaard) heel snel. Ik kwam zelf terug tot bij Primoz (Roglic), die ontplofte." "We hebben samen nog geprobeerd om terug te keren, wat net niet lukte. Primoz viel jammer genoeg nog." Na zijn val werd hij wel nog in dezelfde tijd gezet door de 3 kilometer-regel. "Die regels horen erbij, geen probleem. Niet al zijn kopbeurten waren van harte, ik denk dat hij op de limiet zat."

Het was gewoon een goeie etappe. Misschien had ik niet het allerbeste gevoel, anders kon ik proberen te reageren, maar het is heel positief. Remco Evenepoel

Evenepoel leek zelf niet de beste daler van het pak. "Ik vond dat ik vrij snel ging in de afdaling, maar na mij gingen ze als gekken naar beneden." "Maar het was gewoon een goeie etappe. Misschien had ik niet het allerbeste gevoel, anders kon ik proberen te reageren, maar het is heel positief." "Ik sta nog altijd 2e en de mannen achter mij hebben meer tijd verloren. Het is een positief einde van de dag." "Ik moet positief zijn en content zijn met het gevoel. Ik probeer zo kort mogelijk bij die 2 outstanding-tenoren te blijven. Ik verlies 25 seconden en dat is al minder dan in Valloire na de Galibier, hé."