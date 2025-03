Wat als ...? Jasper Philipsen baalt na lekke band, maar buigt voor "zotte prestatie" van Pedersen

zo 30 maart 2025 17:01

Op een wel heel cruciaal moment moest Jasper Philipsen voet aan grond zetten in Gent-Wevelgem door een lekke band. Had hij anders de solo van winnaar Mads Pedersen kunnen dwarsbomen? "Het was een afmattingsslag geweest, maar misschien was het dan wel een totaal andere wedstrijd", baalde hij.

Toen Mads Pedersen op de eerste Plugstreet aan de boom schudde, viel er een portie pech uit voor Jasper Philipsen in zijn wiel. De kopman van Alpecin-Deceuninck reed lek "op een jammer moment", gaf hij achteraf toe. Had Philipsen de Deense titelverdediger anders wel kunnen volgen? "Als je ziet van hoe ver hij aangaat ... echt chapeau", twijfelt hij. "Het was een heel lange wedstrijd met veel wind tegen, dus het is een zotte prestatie om dat alleen te doen." "Op de eerste passage van de Kemmelberg was het gevoel wel goed: ik kon mee zonder over de limiet te gaan. Op het einde waren mijn beste benen weg, maar ik denk dat dat bij iedereen zo was." Philipsen leek dus wel een taaie klant te zijn voor Pedersen. "Het was sowieso een afmattingsslag geweest, maar je weet niet hoe de wedstrijd zou evolueren. De Kemmelberg sneed toch in de benen." "Ik had graag mee geweest en misschien kregen we dan een totaal andere wedstrijd. Maar het is niet zo."

Op de eerste passage van de Kemmelberg was het gevoel wel goed: ik kon mee zonder over de limiet te gaan. Jasper Philipsen

Philipsen legde na zijn lekke band dan maar de hoop op de massasprint. Zouden ze Pedersen zo wel te pakken krijgen? "Bij de laatste beklimming van de Kemmelberg probeerde ik nog een kleine schifting te maken. Met een kleine groep zou het misschien vlotter draaien om dichter te komen bij Pedersen." "Misschien was het nog jammer dat Soudal - Quick Step niet nog een extra mannetje bijzette in de achtervolging, want uiteindelijk doen ze nog een lead-out voor Tim Merlier met drie renners." "Ik had op dat moment niemand meer, want iedereen was opgesoupeerd. Ik gok en win liever dan 2e te worden", zei Philipsen. In de sprint kon Philipsen uiteindelijk geen rol van betekenis spelen voor de ereplaatsen. "Ik had graag mee gesprint voor het podium, maar ik liet me insluiten aan de linkerkant. Dan heb ik laten lopen. De overwinning zat er toch niet meer in, en dat was waarvoor we hierheen waren gekomen."

Kansje minder

Na zijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne heeft Philipsen nog niet al te veel geluk gehad. Zijn val in Nokere-Koerse vergalde zijn kansen in Milaan-Sanremo en in de Classic Brugge-De Panne werd hij opgehouden in de chaos. "Ik voel me wel elke wedstrijd beter", zei Philipsen. "Maar er blijven minder kansen over. Vandaag is er weer eentje weg." "Woensdag volgt een nieuwe kans in Dwars door Vlaanderen, dus hopelijk volgt daar een mooi resultaat." Ook Parijs-Roubaix, waar hij al twee keer 2e werd, staat nog omcirkeld op zijn kalender. "Daar moet je altijd wat geluk hebben. Het is een wedstrijd die me heel goed ligt, dus ik kijk er enorm naar uit."